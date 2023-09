Cold Open de Castlevania Nocturne explore l’héritage sanglant de Belmont

Le nouveau de Netflix Castlevania montrer, Nocturne, se déroule des centaines d’années après les événements de la série originale, avec un long descendant des héros Trevor Belmont et Sypha Belnades, Richter, en tête d’affiche du casting. Quelle meilleure façon de connecter le Lignée du clan Belmont à travers les émissions que de donner immédiatement au pauvre jeune garçon la tragédie, la violence et les monstres à affronter ?

Vampires préférés dans les médias | Jacob Anderson et Sam Reid

C’est le cas dans les sept-minute froide ouvert à Nocturnelequel Netflix est sorti aujourd’hui dans le cadre de son axé sur l’animation «Baisse » événement, célébrant le début demain de la nouvelle série. L’ouverture nous présente le Boston du XVIIIe siècle, où le jeune Richter vit avec sa mère Julia Belmont… du moins, pas pour longtemps, lorsqu’une rencontre avec une vieille rancune vampirique voit la vie de Richter sombrer dans un chaos de sang et de tragédie.

Castlevania : Nocturne | 7 premières minutes | Netflix

Rien ne dit « lié de loin à Le célèbre chasseur de vampires triste Trevor Belmont» C’est un peu comme regarder l’héritage de chasse de votre mère être tragiquement interrompu par un monstre vampirique métamorphe, hélas. Mais c’est une excellente configuration pour le mystérieux méchant de Zahn McClarnon, Olrox, qui se détend effectivement non seulement dans sa bataille électrisante avec Julia, mais aussi dans son monologue menaçant au jeune Richter sur sa quête de vengeance.

C’est une configuration soignée pour le spectacle dans son ensemble, et fait immédiatement CastlevaniaLa longue liste de descendants du clan Belmont de se sent concrètement personnelle dans le processus – une façon intelligente de montrer ce qui lie les deux séries thématiquement, même si cela signifie tout un traumatisme pour notre nouveau petit garçon Belmont.

Le voyage de Richter se poursuit demain, le 28 septembre, lorsque Castlevania : Nocturne commence à diffuser sur Netflix.

