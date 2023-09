Cold-FX a-t-il fait l’objet d’une fausse publicité ? Poursuite déposée au Canada

Un recours collectif récemment certifié allègue de fausses publicités sur les produits Cold-FX au Canada et cherche à indemniser toute personne ayant acheté les produits.

La poursuite, déposée par le cabinet d’avocats torontois Tyr LLP contre Bausch Health, Canada Inc. et sa filiale Valeant Canada LP, a été certifiée jeudi par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario.

Les deux sociétés citées comme défendeurs distribuent les produits Cold-FX au Canada, a indiqué le cabinet d’avocats dans un communiqué de presse suite à la certification.

La poursuite allègue que les deux sociétés ont fait « des allégations publicitaires fausses, trompeuses, trompeuses ou inadmissibles auprès des consommateurs » au Canada.

Les allégations sur les produits mises en avant dans la poursuite incluent « prouvé par la science » et « cliniquement prouvé », ainsi que le fait qu’ils contiennent des « ingrédients cliniquement prouvés » ou ont une « formule cliniquement prouvée » pour aider à réduire la fréquence, la durée et la gravité du rhume. et les symptômes de la grippe.

« Ces allégations constituent en grande partie la base des allégations de ce recours collectif selon lesquelles les défendeurs auraient enfreint la législation provinciale sur la protection des consommateurs, la Loi fédérale sur la concurrence et la Loi fédérale sur les aliments et drogues », a déclaré Tyr LLP.

« Les défendeurs nient avoir fait des déclarations fausses, trompeuses ou trompeuses concernant les produits COLD-FX et nient avoir enfreint l’une des lois mentionnées », a déclaré la société dans son communiqué de presse.

« Nous soutenons les produits Cold-FX et avons l’intention de nous défendre vigoureusement contre ces allégations. Surtout, il n’y a aucune allégation de problème de sécurité », a déclaré Boyd Erman, porte-parole de Bausch + Lomb qui distribue désormais Cold-FX au Canada, à CTVNews.ca. dans un e-mail.

Les personnes éligibles pour être incluses dans le recours collectif doivent avoir acheté un ou plusieurs des produits Cold-FX suivants entre le 1er janvier 2017 et le 28 septembre 2023 au Canada.

Les produits concernés sont : Cold-FX (régulier et extra fort) ; Cold-FX Daily Support (régulier, à croquer et extra fort) ; Premiers signes de Cold-FX ; Cold-FX Premiers signes la nuit ; et Cold-FX Daily Defense (régulier et extra fort).

Le recours collectif vise à rembourser — en totalité ou en partie — les sommes payées par les consommateurs pour les produits.