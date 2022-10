Cold Coffee Maggi est le dernier combo de nourriture bizarre qui fait grincer des dents sur Internet

Les vendeurs de rue, en particulier sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, ont besoin d’un argument de vente unique (USP) pour se démarquer et maintenir leurs ventes à flot. Mais dans les efforts pour briller, ce qui souffre, c’est la santé mentale culinaire. Tremperiez-vous vos biscuits dans un verre de coca ? Mangeriez-vous du jalebi avec du poulet au curry ? Auriez-vous du riz avec du ketchup ? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors vous savez quelles sont les limites de la santé mentale culinaire. Un vendeur de rue a récemment contesté ces limites.

Nous vous présentons Cold Coffee Maggi. Préparez-vous pendant que nous vous emmenons dans un petit voyage sur la façon dont ce plat est né. Le clip de Cold Coffee Maggi en devenir a été partagé par RJ Rohan sur Instagram.

La vidéo montre un homme versant du café froid dans une poêle à frire. Il ouvre ensuite le paquet de Maggi et ajoute les nouilles instantanées à la boisson. En outre, il ajoute du poivron, de l’oignon haché, de la coriandre et du goûteur. Enfin, il ajoute de la poudre de café sur la nourriture grésillante. Une fois cuit, le plat est transféré dans une assiette et l’homme ajoute du ketchup pour donner la touche finale. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. “Maggie के बाद अब boycott du café froid, इस chef kandi ka kuch karna पड़ेगा”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Hey bhagwaan !!!! uthale re baba .. mujhe nahi isss kandi ko.

Cela survient quelques jours seulement après qu’un clip du Mango Maggi en devenir a été partagé par une page de vloggers alimentaires The Great Indian Foodie sur Instagram.

Dans la vidéo, une dame se tient devant une large casserole. Elle commence à cuisiner en mettant du beurre, de l’eau, du masala et les gâteaux de nouilles sur la poêle. Vient maintenant le moment où tout se gâte. Elle ouvre une bouteille de jus de mangue et la verse sur la casserole. Les gâteaux de nouilles mijotent et se préparent plongés dans le jus de mangue. Une fois cela fait, elle sert le Maggi et le garnit de mangue et de jus de mangue sur les côtés.

Les aliments bizarres font un bon contenu; la bonne nourriture est encore un sujet de discussion. Comme ce Mango Maggi et Cold Coffee Maggi. Seriez-vous partant pour essayer une assiette ?

