Cold case canadien de 1975 craqué par la Police provinciale de l’Ontario

Une affaire froide en Ontario datant de 1975 a finalement été résolue grâce à l’utilisation de la généalogie génétique, ou des tests ADN conçus pour trouver des correspondances génétiques et aider à découvrir son ascendance.

Le 3 mai 1975, un agriculteur local a découvert les restes d’une femme flottant dans la rivière Nation près du pont de l’autoroute 417, au sud de Casselman, en Ontario. La femme non identifiée a été surnommée la « Nation River Lady », d’après le plan d’eau dans lequel elle a été retrouvée.

Pendant des années, les tentatives des autorités pour l’identifier ont échoué et l’affaire est devenue froide.

Mardi, le projet DNA Doe (DDP) a déclaré que le mystère avait finalement été résolu et a identifié la femme comme étant Jewell Parchman Langford.

L’organisation à but non lucratif, qui vise à identifier les personnes dans des cas froids et à les renvoyer dans leurs familles et leurs communautés, a déclaré avoir été approchée par la Police provinciale de l’Ontario (OPP) en 2019 pour obtenir de l’aide sur l’affaire.

Le DDP a déclaré avoir développé un profil ADN et l’avoir téléchargé dans deux bases de données de généalogie génétique – GEDmatch Pro et Family Tree DNA – en 2020.

En recherchant des correspondances sur ces sites Web et en effectuant une « recherche approfondie » des documents historiques disponibles, l’organisation a déclaré que son équipe de généalogistes génétiques enquêteurs bénévoles était en mesure de cibler Langford comme un candidat probable en quelques semaines.

« Nous avons été incroyablement chanceux avec quelques éléments dans cette affaire : nous avons eu des matchs qui sont assez étroitement liés à notre Nation River Lady et une fois que nous nous sommes rapprochés, nous avons découvert des articles de journaux mentionnant spécifiquement la disparition de Jewell Langford. Elle était pratiquement là à attendre que nous la retrouvions », a déclaré l’organisation à but non lucratif dans un communiqué de presse.

« La partie déchirante est que la mère de Jewell l’a clairement recherchée pendant des années et est malheureusement décédée sans savoir ce qui était arrivé à sa fille. »

Les efforts pour identifier la Nation River Lady ont été renouvelés aussi récemment qu’en 2017.

À ce moment-là, la Police provinciale de l’Ontario a publié une reconstruction faciale en argile 3D de la femme, décrite comme blanche, âgée de 25 à 50 ans, mesurant entre cinq pieds deux et cinq pieds huit pouces, de corpulence moyenne et d’environ 100 livres avec cheveux bruns teints en blond roux.

Lorsqu’elle a été retrouvée, son corps a été enveloppé de deux morceaux de tissu vert, et ses mains et ses pieds ont été liés avec des cravates. De plus, un morceau de chiffon de nettoyage, un câble noir et une tringle à rideau ont été trouvés avec le corps.

La Police provinciale de l’Ontario doit tenir une conférence de presse sur l’affaire mercredi.



Avec des fichiers de CTV News Ottawa