Colchicine Surprise : aucune aide après un IM, un grand essai CLEAR SYNERGY montre

WASHINGTON, DC—L’utilisation systématique de la colchicine, un agent anti-inflammatoire au profil d’effets secondaires difficile, ne parvient pas à réduire le risque d’événements cardiovasculaires indésirables majeurs lorsqu’elle est utilisée chez des patients traités par ICP après un infarctus aigu du myocarde, résultats de l’étude CLEAR SYNERGY (OASIS 9) émission d’essai.

Les données, présentées aujourd’hui lors d’une séance d’essais cliniques de dernière minute au TCT 2024, ont déconcerté les chercheurs étant donné que deux études antérieures – COLCOT et LoDoCo2 – ont montré une réduction significative de 23 % et 31 % des événements cardiovasculaires dans le cadre d’un IM aigu et d’un coronarien stable. maladie artérielle, respectivement.

« Nous avons été très surpris », a déclaré au TCTMD le chercheur principal Sanjit Jolly, MD (Hamilton Health Sciences/Population Health Research Institute, Canada). « Nous avons vraiment essayé de comprendre s’il y avait quelque chose dans cet essai, mais quelle que soit la façon dont nous l’avons découpé, le résultat était très neutre. »

Lorsque les deux essais positifs précédents ont été publiés, Jolly a déclaré avoir contacté le comité de sécurité et de surveillance des données pour demander si CLEAR SYNERGY devait continuer, ce qui a été encouragé. Compte tenu de leurs conclusions actuelles, Jolly a déclaré qu’il s’attend à des changements dans la pratique clinique.

« Nous pensons que c’est important car cela devrait vraiment faire réfléchir les cliniciens », a déclaré Jolly. « Dans l’ensemble, lorsque vous examinez cet essai, nous n’avons pas constaté de réduction des résultats cardiovasculaires et, malheureusement, le traitement a eu un effet secondaire : la diarrhée. » Sur le plan personnel, Jolly croyait de tout cœur à l’efficacité de la colchicine au vu des deux essais précédents, mais son opinion a changé depuis.

« Mon père a eu un IM et je l’ai mis sous colchicine », a-t-il déclaré. « Je viens de l’enlever. »

Ajay Kirtane, MD (NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, New York, NY), a qualifié CLEAR SYNERGY de « grosse affaire ».

« Lorsque nous parlons de patients après un IM, nous voulons nous assurer qu’ils suivent un traitement antiplaquettaire », a-t-il déclaré. « Nous voulons nous assurer que leur ventricule gauche est soutenu par un traitement médical dirigé par des lignes directrices. Ici, nous faisons des choix et ce médicament n’est pas bien toléré. Auparavant, les données étaient médiocres et maintenant, avec cet essai, je ne voudrais pas mettre un patient sous traitement. [colchicine]. Je n’ai jamais voulu initier un patient à ce traitement et j’ai maintenant de bonnes raisons de ne pas le faire.

Jean-Claude Tardif, MD, PhD (Institut de Cardiologie de Montréal, Canada), qui a dirigé l’essai COLCOT, n’est pas d’accord avec cette interprétation des preuves et conteste la caractérisation selon laquelle la colchicine est un médicament inefficace. Outre COLCOT et LoDoCo2, il a cité une étude récemment publiée méta-analyse de six essais avec près de 15 000 patients ayant déjà eu un accident vasculaire cérébral ou une maladie coronarienne. Dans cette analyse, la colchicine a réduit le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique et de MACE, un avantage constant dans les sous-groupes clés.

« L’intrus joueur est [CLEAR SYNERGY]pas les autres essais », a déclaré Tardif à TCTMD.

Aucune différence dans le résultat principal

CLEAR SYNERGY (OASIS 9) est un 2 x 2 essai contrôlé randomisé comparant une faible dose de colchicine à 0,5 mg par jour versus placebo et de spironolactone 25 mg par jour versus placebo chez 7 062 participants post-IM (âge moyen 60,5 ans ; 20 % de femmes) traités dans les 72 heures suivant l’ICP d’index. Environ 95 % des patients avaient présenté un STEMI et 96 % avaient été traités avec un stent à élution médicamenteuse.

Entre le début et 3 mois, les taux de protéine C-réactive (CRP) ont diminué dans les deux bras de traitement, avec des réductions significativement plus importantes observées avec la colchicine.

Le critère d’évaluation principal, à savoir les décès cardiovasculaires, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ou les revascularisations provoquées par une ischémie, est survenu chez 9,1 % et 9,3 % des patients traités par la colchicine et le placebo après une durée médiane de 3,5 ans, soit une différence non significative. Il n’y a eu aucun bénéfice dans aucun des critères d’évaluation individuels, mais les décès non cardiovasculaires ont été plus faibles dans le groupe colchicine, une découverte qui est probablement le fruit du hasard, selon les enquêteurs. Une analyse pendant le traitement, réalisée compte tenu des difficultés liées au maintien de la colchicine, était presque identique aux résultats globaux.

Mon père a eu un IM et je l’ai mis sous colchicine. Je viens de l’enlever. Sanjit Jolly

Les analyses de sous-groupes prédéfinis n’ont révélé aucun bénéfice de la colchicine dans aucun groupe de patients, bien qu’il y ait eu une tendance à moins d’événements MACE chez les patients pesant 70 kg ou plus traités deux fois par jour avec 0,5 mg de colchicine. Ce schéma posologique a toutefois été abandonné au début de l’essai en raison du taux plus élevé d’effets secondaires ainsi que d’autres résultats de l’essai.

Les événements indésirables n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes, mais les taux de diarrhée étaient significativement plus élevés avec la colchicine (10,2 % contre 6,6 % ; P.

Débattre des résultats

Quant à savoir pourquoi leur étude était négative alors que deux autres essais étaient positifs, Jolly a noté qu’il n’y avait eu que 301 événements de critère de jugement principal dans COLCOT – l’essai qui ressemblait le plus à UNE SYNERGIE CLAIRE– et que le bénéfice résultait en grande partie des hospitalisations urgentes pour angine de poitrine conduisant à une revascularisation.

«Nous avons eu plus du double d’événements», a déclaré Jolly. « Donc, je pense qu’il s’agit peut-être simplement d’une régression vers la moyenne. Vous pouvez avoir des essais plus précoces et plus petits qui sont positifs, puis, au fil du temps, vous obtenez plus de données. Nous ne pouvons pas exclure des effets moindres du traitement, mais la vérité est qu’il pourrait n’y avoir aucun effet, ou un effet très, très modeste.

Je n’ai jamais voulu initier un patient à ce traitement et j’ai maintenant de bonnes raisons de ne pas le faire. Ajay Kirtane

Dans les lignes directrices de la Société européenne de cardiologie pour le traitement des patients atteints de syndromes coronariens chroniques (SCC), la colchicine à faible dose a récemment été obtenu une indication de classe 2a pour le traitement de l’inflammation résiduelle. La colchicine a également été approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la réduction des événements cardiovasculaires chez les patients à haut risque et ceux atteints d’une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Dans les lignes directrices CCS de l’American College of Cardiology/American Heart Association, la colchicine est une recommandation de classe 2b.

Pour Jolly, il y a maintenant suffisamment d’incertitude autour de l’efficacité de la colchicine pour que les comités d’orientation devront réexaminer les preuves. « Il faut probablement que ce soit une recommandation faible, si c’est une recommandation du tout », a-t-il déclaré au TCTMD.

J. Dawn Abbott, MD (Brown University Health, Providence, RI), l’une des panélistes de la session, a accepté, affirmant que les lignes directrices devront être « ajustées ».

Un changement de directive serait une « erreur »

Pour Tardif, cependant, toute modification aux lignes directrices actuelles serait une « erreur ». Il y a plusieurs raisons pour lesquelles CLEAR SYNERGY était neutre, a-t-il déclaré, notamment le fait que l’essai a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les systèmes de santé ont été plongés dans le désarroi. Dans l’analyse de sous-groupe portant sur les résultats stratifiés par phase de la COVID-19, il y a eu une suggestion d’un bénéfice de la colchicine avant la pandémie, bien que le test statistique d’interaction ait été négatif (P. = 0,098), dit-il.

« Si vous regardez avant le COVID, l’effet était en fait conforme à celui de COLCOT et LoDoCo2 avec une réduction du risque relatif de 22 % et l’effet a été perdu avec le COVID », a-t-il déclaré.

Tardif ne croit pas non plus que les enquêteurs aient correctement testé l’hypothèse inflammatoire, notant que ces patients STEMI à haut risque présentaient des taux de CRP très élevés au départ et après le traitement (3,0 contre 4,3 mg/dL dans les bras colchicine et placebo à 3 mois). « Dans tous les autres essais, nous avons pu réduire la CRP à moins de 2,0 mg/L », a-t-il déclaré, soulignant que cela se traduisait par de meilleurs résultats cliniques. Il soupçonne que l’efficacité de la colchicine se situe surtout chez les patients présentant une inflammation systémique faible à modérée, contrairement à ceux traités en CLEAR SYNERGY avec de gros STEMI.

Wayne Batchelor, MD (Inova Heart and Vascular Institute, Fairfax, VA), qui s’est entretenu avec les médias, a pris sa décision concernant la colchicine et ne l’utilisera pas à la lumière de CLEAR SYNERGY. « Il n’y a aucun signe, à part la diarrhée », a-t-il déclaré.

Il a toutefois mis en garde contre le fait de « jeter le bébé avec l’eau du bain », soulignant que l’inflammation après un IM reste un domaine de recherche actif. Il y a plusieurs années, les chercheurs de CANTOS ont montré que le traitement au canakinumab, un un anticorps monoclonal humain ciblant une cytokine inflammatoire a réduit le risque de MACE chez les patients post-IM présentant une CRP élevée, mais le fabricant du médicament a choisi ne pas poursuivre une indication cardiovasculaire.

ARTÉMIS, un essai à grande échelle d’environ 10 000 patients, récemment lancé pour tester si un nouvel inhibiteur de l’interleukine-6 ​​(Ziltivekimab ; Novo Nordisk) peut réduire le risque d’événements récurrents dans le cadre d’un IM aigu.