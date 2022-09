HARVARD – Les joueurs de l’équipe de football de l’école secondaire d’Ottawa en savaient assez pour savourer quelque chose qu’ils n’avaient pas ressenti pendant leur mandat à l’école.

Cependant, les Pirates savent aussi que ce qu’ils apprécient appartient au passé et que cela se poursuivra jusqu’à vendredi prochain.

Sur la route contre Harvard, le quart-arrière junior Colby Mortenson a marqué cinq touchés en première mi-temps – trois au sol et deux dans les airs – pour mener les Pirates à une avance de 49 points en première mi-temps en route vers un collage de 63-0 du Hornets vendredi soir à Dan Horne Field.

Mortenson a couru pour des touchés de 27, 5 et 3 verges et s’est connecté avec Levi Sheehan et Branden Aguirre pour marquer des passes. Junior Garrett Cupples a mis le point d’exclamation sur les deux premières périodes avec un retour d’échappé de 39 verges dans la zone des buts alors que le temps s’écoulait avant la pause.

Cela a couronné une séquence incroyable où Ottawa a marqué 28 points dans les 4 dernières minutes et 41 secondes de la deuxième période.

Ajoutez un solide effort défensif qui a créé trois revirements, forcé deux quatrièmes essais ratés et limité les Hornets à seulement 178 verges – près de la moitié des 82 verges en 16 courses du quart Landon Barnett – et c’était une victoire complète de l’équipe.

Cette victoire place Ottawa à 3-0 pour la première fois depuis qu’il est passé à 4-0 en 2015, lorsqu’il a perdu ses cinq derniers matchs et raté les séries éliminatoires.

“En tant qu’équipe, 3-0 ne devrait rien signifier”, a déclaré Mortenson, qui a complété 7 des 9 passes pour 189 verges et s’est précipité quatre fois pour un autre 43. “Cela ne devrait rien signifier pour nous parce que nous sommes 0- 0 la semaine prochaine contre Sycamore. Évidemment, notre objectif, ce sont les séries éliminatoires, mais on ne peut pas regarder ça. Nous devons juste prendre une semaine à la fois et nous améliorer à chaque fois que nous jouons. C’est ce que nous devons faire.

Et ce qu’ils ont fait contre les Hornets, utilisant leur vitesse pour contrer Harvard en empilant la ligne à hauteur de 470 verges au total, dont 281 sur seulement 13 essais au sol. Julian Alexander a inscrit 128 verges en seulement trois essais, et Keevon Peterson en a ajouté 109 en seulement cinq courses.

«Nous avons obtenu ce que nous attendions; ils ont emballé la boîte pour essayer de retirer le compteur de puissance avec lequel nous avions tué des équipes », a déclaré l’entraîneur d’Ottawa Chad Gross. “Mais le jet [sweep] était la réponse ce soir. Ils nous ont donné l’avantage, et Colby a fait de belles courses ce soir et a également bien lancé, et Julian a très bien géré le jet, Ryder Miller l’a fait aussi quand il en a eu l’occasion, et Keevon l’a bien géré à la fin.

Les Hornets ont failli marquer lors de la première série du match lorsque Barnett a sprinté pour 38 verges, mais a trébuché, et Conner Price d’Ottawa a récupéré au 25 des Pirates. Il n’a fallu que deux jeux aux locaux pour encaisser, Mortenson frappant Sheehan pour un gain de 55 verges , puis courant lui-même dans les 27 derniers. Cam Loomis a ajouté le premier de ses huit coups de pied PAT pour une avance de 7-0.

Cela a lancé le bal. Une course d’Alexandre de 60 verges a mis en place une passe de huit verges de Mortenson à Sheehan. Puis, après un court botté de dégagement de Harvard, Mortenson s’est connecté avec Aguirre pour un score de 33 verges pour un avantage de 21-0 après une période.

Les Pirates sont ensuite devenus fous pour terminer la mi-temps, en commençant par la balade de 57 verges d’Alexander pour payer la saleté à 4:22, suivie du touché de 5 verges de Mortenson à 1:31. La récupération de l’échappé de Ryan Wilson et son retour dans les Hornets 4 ont conduit à un score de 3 verges de Mortenson avec 22 secondes à jouer avant que Cupples ne couronne le rallye avec son retour d’échappé.

Peterson a réalisé les deux derniers scores au cours de la seconde mi-temps du chronomètre, une rafale de 9 verges dans la troisième strophe et une énorme course de 73 verges dans la quatrième.

“C’est un bon début, mais nous ne sommes en aucun cas satisfaits”, a déclaré Gross. « Nous disons depuis le début que tout ce que nous voulons, c’est gagner cette semaine. C’est tout ce que nous pouvons faire, tout ce dont nous pouvons nous inquiéter. Nous devons prendre une semaine à la fois et nous en avons une énorme la semaine prochaine. Nous commencerons demain à nous préparer pour Sycamore.

“Notre côté de la conférence est un véritable défi pour nous et nous devons être prêts à partir, avoir une bonne semaine d’entraînement, nous rendre à Sycamore et essayer d’obtenir une autre victoire là-bas.”