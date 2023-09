Colby Mortenson et Ottawa battent Streator 41-0 lors de la 102e rencontre de tous les temps – Shaw Local

OTTAWA – Alors que le quart-arrière senior d’Ottawa Colby Mortenson lançait le ballon à l’officiel après son quatrième touché au sol, celui-ci a couru vers son banc devant la section étudiante d’Ottawa en scandant « MVP ».

Mortenson a terminé la victoire 41-0 des Pirates contre son rival Streator vendredi soir à King Field avec 79 verges au sol en neuf courses et quatre touchés, tout en complétant 11 des 13 passes pour 157 verges et un autre score.

Pour lui, la ligne offensive d’Ottawa méritait surtout les chants de MVP.

« Pour être honnête, notre plan de match n’était pas très différent cette semaine de celui de la semaine dernière contre Plano », a déclaré Mortenson, qui a couru sur 10, 13, 14 et 22 verges. « Nous devions simplement jouer comme nous en sommes capables, et je pense que nous l’avons fait ce soir. Quelques touchés étaient le même jeu, et la ligne offensive a fait un travail formidable tout au long du match. Ils étaient les vrais MVP ce soir si je devais en choisir un. Ils étaient vraiment impressionnants. Bravo également aux receveurs, ils ont parcouru tous les bons itinéraires et leur combinaison, et la ligne O a vraiment rendu mon travail assez facile ce soir.

« J’ai l’impression que nous devons à nos fans, à nos supporters et à notre communauté une bonne victoire à domicile. Certaines des dernières années n’ont pas été formidables, donc c’était agréable de venir ici ce soir contre notre rival et de jouer un match solide dans tous les domaines qui s’est terminé par une victoire.

Isaiah Brown (1) du Streator tente d’éviter le plaquage de Luke Boaz (12) et Keevon Peterson (23) d’Ottawa au King Field, le vendredi 1er septembre 2023. (Katy Arnold pour Shaw Local)

C’était la 102e fois que les deux programmes se rencontraient sur un terrain de football, la première en 1894, Ottawa menant désormais la série de tous les temps 61-39-2.

«Je suis vraiment content de la façon dont nous avons joué des deux côtés du ballon», a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa Chad Gross, son équipe détenant une avance de 21-0 à la mi-temps sur trois des scores de Mortenson et maintenant de 1-1 cette saison. « En attaque, nous avons déplacé le ballon efficacement et avons joué lorsque nous en avions besoin. Défensivement, j’étais super content parce qu’une grande partie de ce que Streator fait dans son jeu de course est ce que Plano a fait, donc les ajustements que nous avons faits d’une semaine à l’autre se faisaient jour et nuit.

« [Streator senior] Benning est l’un des meilleurs quarterbacks que nous affronterons cette saison, et je pense que nous avons fait un excellent travail pour le contenir. C’est un sacré joueur de football, mais nous avons fait du bon travail en ne le laissant pas se déchaîner sur nous.

L’entraîneur-chef d’Ottawa, Chad Gross, s’entretient avec ses joueurs au King Field, le vendredi 1er septembre 2023. (Katy Arnold pour Shaw Local)

Ottawa, qui a marqué sur ses cinq premières possessions, détenait un avantage de 416-246 au total, le demi offensif Ryder Miller totalisant 100 verges en 16 courses, Archer Cechowicz 46 en sept et Weston Averkamp 34 en trois.

Lors de la possession d’ouverture de la seconde mi-temps, Mortenson s’est faufilé dans le trafic pour son quatrième touché, puis après que les Bulldogs ont perdu le ballon lors des downs, le signaleur a trouvé Packston Miller en biais pour une passe marquante de 34 verges.

Averkamp a clôturé le score avec une course de 36 verges à trois minutes de la fin. Le botteur d’Ottawa Cam Loomis a réussi avec cinq bottes de points supplémentaires.

Benning a terminé avec 45 verges en 14 courses et a réussi 12 passes sur 20 pour 128 verges dans les airs. Isaiah Brown a enregistré 40 verges en sept essais et Jordan Lukes 31 en sept.

« Ottawa nous a battu les fesses ce soir, cela ne fait aucun doute », a déclaré l’entraîneur-chef des Streator Kyle Tutt, son club maintenant 1-1. «Ils étaient plus physiques des deux côtés du ballon, ils ont juste déplacé les gens et ont dominé tout le match. Créditez-les pour un jeu exceptionnel.

« Le jeu de ligne d’Ottawa a été vraiment bon ce soir, et nous n’avions tout simplement pas de réponse à cela. Nous avons essayé quelques ajustements, mais nous n’avions tout simplement pas un bon jeu de jambes et nous ne restions pas avec nos doubles équipes. Ottawa faisait exactement le contraire.

La semaine prochaine, Ottawa accueillera Harvard, tandis que Streator sera à Coal City.

—

LE SCORE DE LA BOÎTE

102e réunion de tous les temps

Terrain King, Ottawa

Ottawa 41, Streator 0

Stréateur (1-1) 0 0 0 0 — 0

Ottawa (1-1) 7 14 13 7 — 41

Notation par quart

Premier quart

O — Colby Mortenson 13 points (coup de pied de Cam Loomis), 4 :43, 7-0

Deuxième quartier

O — Colby Mortenson 14 points (coup de pied de Cam Loomis), 5 :57, 14-0

O — Colby Mortenson 10 points (coup de pied de Cam Loomis), : 59,1, 21-0

Troisième quart

O — Colby Mortenson 22 points (coup de pied raté), 9 :10, 27-0

O — Passe de Packston Miller 34 de Colby Mortenson (coup de pied de Cam Loomis), 6 :02, 34-0

Quatrième trimestre

O – Weston Averkamp 36 run (coup de pied de Cam Loomis), 3h00, 41-0

Statistiques de l’équipe

Stréateur Ottawa

Nombre total d’écoutes : 51 48

Premiers essais : 13 19

Rushes-Yards : 30-118 35-259

Verges par la passe : 128 157

Infraction totale : 246 416

Comp-Att-Int.: 12-21-0 11-13-0

Troisièmes essais : 2 sur 9, 7 sur 8

Quatrième essai : 0 sur 5 0 sur 0

Fumbles-Perdus : 0-0 1-0

Pénalités-Yards : 9-69 11-90

Punts-Moy. : 1-32,0 0-0,0

Heure de possession : 20h22 27h38

Statistiques individuelles

PRÉCÉDENT – Streator : Christian Benning 14-45, Isaiah Brown 7-40, Jordan Lukes 7-31, Isaiah Weibel 2-2. Ottawa : Ryder Miller 16-100, Colby Mortenson 9-79 (4 TD), Archer Cechowicz 7-46, Weston Averkamp 3-34 (TD).

PASSAGE (CA-TD-INT-YD) – Streator : Christian Benning 12-20-0-0-128, Isaiah 0-1-0-0-0. Ottawa : Colby Mortenson 11-13-1-0-157.

RÉCEPTION – Streator : Jake Hagie 3-64, Anthony Mohr 3-26, Isaiah Brown 3-24, Zach Schultz 2-8, Jordan Lukes 1-6. Ottawa : Packston Miller 4-65 (TD), Tristan Finley 3-35, Hayden Swett 1-37, Luke Boaz 1-13, Archer Cechowicz 1-9, Ryder Miller 1-(moins 2).