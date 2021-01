Colaco double donne du plomb HFC 4-2

Mises à jour en direct ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Hyderabad FC: NorthEast United FC a perdu 4-2 contre Hyderabad FC alors que ces derniers sautent dans le top 4 du Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 dans le match n ° 51 au Tilak Maidan à Vasco, Goa, vendredi. Liston Colaco fait une finition calme et calme pour obtenir son accolade en temps d’arrêt. Liston Colaco danse à droite de la surface d’Hyderabad et marque un coup de fouet à la 85e minute. La seconde mi-temps a été assez régulière en termes de jeu des deux équipes. Benjamin Lambot termine après une bousculade dans la surface pour ramener NorthEast à un niveau égal. Federico Gallego marque sur place sur un penalty controversé à la 45e minute. Joel Chianese termine magnifiquement pour donner à Hyderabad une avance de 2-0 à la 36e minute. Le tir puissant d’Idrissa Sylla à la 29e minute est arrêté par Kattimani. Luis Machado a frappé la cible à la 15e minute où Kattimani a mis le bout des doigts et le ballon a rebondi sur le poteau. Joel Chianese allume le Tilak Maidan pour s’installer sur une assiette pour qu’Aridane Santana l’enclenche à la troisième minute. Le NorthEast United FC voudra dépasser Hyderabad au tableau des points et arrêter sa série de performances médiocres. Le Hyderabad FC, quant à lui, cherchera à maintenir sa dynamique après avoir annulé trois défaites consécutives et battu le Chennaiyin FC avec force. Suivez toutes les mises à jour en direct de NorthEast United FC vs Hyderabad FC sur le blog de News18 Sports.

Le HFC est actuellement sixième du classement, avec 12 points en neuf matchs, tandis que NorthEast United est un cran en dessous avec 11 points. Alors qu’Hyderabad a réussi à arrêter sa séquence de trois défaites consécutives avec une victoire dominante contre l’équipe de Csaba Lazlo lors du dernier match, les Highlanders n’ont enregistré de victoire à aucun de leurs cinq derniers matchs, récoltant seulement trois points. Mais les deux équipes sont à égalité et pourraient produire un concours passionnant vendredi.

L’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Manuel Marquez, ne prendra pas le NorthEast United FC à la légère. « NorthEast est une équipe bien organisée. C’est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et un entraîneur intelligent. Pas seulement Appiah, Lambot, Apuia et Ninthoi, ils ont beaucoup de qualité dans leur équipe et sont une équipe dangereuse à affronter. », a déclaré Marquez. « Je sais qu’ils ont eu quelques mauvais résultats récemment, mais les performances n’étaient pas mauvaises et ils peuvent sûrement obtenir un résultat de ce match, et nous aussi », at-il ajouté.

L’entraîneur de NorthEast United, Gerard Nus, est conscient que lorsque son équipe affrontera le HFC, elle devra se concentrer non seulement sur Santana. « Nous savons qu’ils sont bons avec le ballon et qu’ils marquent des buts à bien des égards », a déclaré Nus. « Ils marquent beaucoup sur coups de pied arrêtés et Aridane est toujours une menace. Il a également un excellent record de buts de la saison dernière et cette année, il en a marqué cinq. C’est un grand gars mais ils ont tellement d’autres joueurs. en attaque. Nous devons être à notre meilleur pour savoir comment les gérer, créer des occasions et mettre le ballon au fond des filets. «