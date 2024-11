COLA de la Sécurité Sociale pour 2025 et pourquoi certains reçoivent 2 chèques

Si vous êtes bénéficiaire du SSI, vous pourriez voir jusqu’à trois chèques de sécurité sociale le mois prochain. Mais budgétisez-les soigneusement. Quiconque bénéficiera de cette aubaine de novembre ne recevra aucun chèque SSI en décembre, grâce à une bizarrerie du calendrier.

Et tous les bénéficiaires de la sécurité sociale verront une légère augmentation – 2,5 % – de leurs chèques l’année prochaine, grâce à un ajustement au coût de la vie (COLA) annoncé au début du mois. Mais il s’agira de la plus faible augmentation depuis 2021, en baisse par rapport à l’augmentation de 3,2 % enregistrée en 2024.

Cela affecte près de un retraité de Floride sur cinq, des membres de sa famille, des anciens combattants et autres qui reçoivent des prestations de sécurité sociale, selon l’AARP.

Voici ce que vous devez savoir.

Combien les allocataires de la Sécurité Sociale recevront-ils en 2025 avec l’augmentation du COLA ?

La hausse de 2,5% débute en janvier pour près de 68 millions de bénéficiaires de la Sécurité sociale. Un bénéficiaire moyen verra une augmentation de 50 $, passant de 1 907 $ en janvier 2024 à 1 957 $ en janvier 2025.

Cela représenterait 23 484 $ pour l’année.

Quels allocataires de la Sécurité Sociale recevront un chèque supplémentaire en novembre ?

Tous les bénéficiaires de la sécurité sociale ne recevront pas un chèque supplémentaire le mois prochain, mais de nombreuses personnes bénéficiant d’un revenu de sécurité supplémentaire (SSI) le recevront, selon les rapports de CBS News. Des destinataires qui surveillent Calendrier de paiement de l’administration de la sécurité sociale sont habitués à ce genre de choses.

Les paiements du SSI – paiements supplémentaires au-delà de la sécurité sociale pour ceux qui ont peu ou pas de revenus et des ressources très limitées – sont versés le premier jour ouvrable de chaque mois. Le paiement de novembre a lieu le 1er novembre, mais comme le 1er décembre est un dimanche cette année, le paiement SSI pour ce mois sera envoyé le vendredi 29 novembre.

Si vous êtes un bénéficiaire de la sécurité sociale qui bénéficie également du SSI, cela signifie que vous recevrez trois chèques en novembre (votre chèque mensuel de sécurité sociale plus deux chèques SSI) et un seul en décembre.

Que couvre un COLA ? A-t-il suivi le coût de la vie ?

Un ajustement du coût de la vie dans la sécurité sociale vise à aider les gens à empêcher que leur pouvoir d’achat ne soit érodé par l’inflation. Cependant, cela n’a pas été le cas. Quatre-vingt-trois pour cent des personnes âgées ont déclaré en août qu’un COLA inférieur à 3 % serait insuffisant, selon un Enquête AARP de 1 000 adultes âgés de 50 ans et plus.

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont le seul groupe à avoir connu une augmentation annuelle de la pauvreté depuis 2020, selon le Rapport supplémentaire sur les mesures de pauvreté du Census Bureau. En 2023, 14,2 % des personnes âgées vivaient dans la pauvreté, contre 14,1 % l’année précédente, 10,7 % en 2021 et 9,5 % en 2020, a indiqué le Bureau du recensement. Il s’agit également du pourcentage le plus élevé depuis 14,5 % en 2016, selon les rapports de USA TODAY.

« La Social Security Administration a été très ouverte et honnête: si des mesures ne sont pas prises rapidement, elle ne sera peut-être pas en mesure de fournir des prestations complètes aux retraités à l’avenir », a déclaré Mike Lynch, expert en planification de retraite et directeur général d’Applied Insights chez Fonds Hartford. « Nos dirigeants élus doivent agir. »

Quel est le coût de la vie en Floride ?

Le coût de la vie a continué d’augmenter, selon le Bureau d’analyse économique, avec des hausses dans les soins de santé, la nourriture, le logement et les services publics, bien que le prix de l’essence et d’autres biens énergétiques ait diminué. La Floride a connu une augmentation de 8,1 % des dépenses de consommation personnelle (PCE) de 2022 à 2023, selon le dernier rapport.

Bien qu’il diffère d’une ville à l’autre, le PCE moyen par habitant en Floride l’année dernière était de 60 204 $. Les dépenses annuelles moyennes l’année dernière, par habitant, étaient de :