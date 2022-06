Coke s’inspire de McDonald’s pour sa dernière saveur

Le dernier produit de Coca-Cola Creations – la plate-forme d’innovation de Coke, qui nous a apporté des sodas starlight et pixelisés – est une collaboration avec Marshmello, un DJ masqué et producteur de musique électronique.

Si vous pensez que l’artiste a travaillé avec Coke pour développer une boisson aromatisée à la guimauve, vous vous trompez. Au lieu de cela, la nouvelle saveur a des notes de fraise et de pastèque, les préférées de Marshmello.

“Pour notre troisième lancement de Coca-Cola Creations, nous avons cherché à ajouter un remix inattendu de saveurs à un bon goût de Coca-Cola”, a déclaré Oana Vlad, directrice principale de la stratégie mondiale de l’entreprise, dans un communiqué annonçant la collaboration mercredi.

“Nous avons créé un mélange vibrant de mes saveurs préférées dans ce tout nouveau mélange”, a déclaré Marshmello dans un communiqué. “Je pense qu’il a un goût incroyable et j’espère que les fans l’aimeront aussi.”

La nouvelle saveur, qui est également disponible dans une variété sans sucre, sera disponible à l’achat à partir du 11 juillet aux États-Unis pour une durée limitée. Il sera proposé dans d’autres pays plus tard cet été.

C’est vital pour Coca Cola ( KO ) , qui a abandonné les boissons bien-aimées mais obsolètes comme Tab, Odwalla et Honest Tea, pour intéresser les jeunes consommateurs à son produit phare, le Coca-Cola. Coca-Cola Creations, qui lance des expériences numériques avec les saveurs en édition limitée, est conçu pour aider à le faire.

Jusqu’à présent, les saveurs ont été… abstraites.

Starlight a été “inspiré par l’espace”, a déclaré la société en février, le décrivant comme ayant “des notes rappelant l’observation des étoiles autour d’un feu de camp, ainsi qu’une sensation de refroidissement qui évoque la sensation d’un voyage froid dans l’espace”.

Byte, la deuxième saveur, “rend le goût intangible du pixel tangible”, a déclaré Vlad lors de son lancement en avril.

Par rapport à l’espace et aux pixels, la fraise et la pastèque sont parfaitement banales. Et l’idée de s’associer à des artistes sur des produits reprenant leurs saveurs préférées n’est pas nouvelle, du moins dans le monde de la restauration rapide.

McDonalds ( MCD ) a eu du succès avec ses repas de célébrités, des versions des commandes préférées des artistes qui sont disponibles pour un temps limité. La chaîne de hamburgers s’est associée à Travis Scott, BTS et Saweetie, entre autres. Burger King a suivi avec ses propres offres de célébrités.

Pour Coca-Cola, c’est la première fois qu’une boisson est créée avec un artiste, a indiqué la société.

La nouvelle saveur reçoit le traitement numérique complet de Coca-Cola Creations.

Le 9 juillet, avant le lancement, il apparaîtra sur la chaîne Twitch de Marshmello. Et à partir du 25 juillet, ceux qui auront mis la main sur une canette pourront scanner un QR code sur l’emballage pour accéder au site de Coca-Cola Creation. Là-bas, “la technologie de l’IA transformera leurs émotions lors de l’écoute du dernier morceau de Marshmello en une œuvre d’art numérique personnalisée”, selon la société.

Pour Starlight, il y avait un concert holographique d’Ava Max. Et Byte a été présenté aux consommateurs de Fortnite, un clin d’œil à l’importance des joueurs pour les entreprises alimentaires et de boissons.