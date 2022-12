Coke Canada apporte la joie de Noël à Kelowna et Big White

Coke Canada à venir à Kelowna et à Big White pour répandre la joie des Fêtes.

La société apportera son camion décoré de manière festive CocaCola Caravan avec le Père Noël et ses lutins à trois endroits au cours des deux prochains week-ends.

“C’est l’une de nos missions d’apporter de l’optimisme aux communautés locales où nous opérons”, a déclaré Wayne Penny, directeur général de Coke Canada Interior, à Capital News. “Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous savons que fournir un sentiment d’appartenance et de communauté est l’un des moyens de célébrer un avenir meilleur.”

Les personnes présentes pourront prendre des photos avec le Père Noël et déguster des produits.

L’entreprise, qui existe depuis 1886, a commencé à utiliser le Père Noël pour ses images et publicités de Noël dans les années 1920. En plus de leur image de Père Noël, leurs publicités de vacances mettant en vedette des ours polaires sont également très connues.

“CocaCola est une marque emblématique et nous avons aidé à créer à quoi ressemble l’image du Père Noël”, a déclaré Penny.

La caravane sera aux endroits suivants :

Vendredi 9 décembre – Save on Foods, 1876 Cooper Road de 17h30 à 19h30

Vendredi 16 décembre – Station de ski Big White, 5315 Big White Road, 17 h 30 à 19 h 30

Samedi 17 décembre – FreshCo, 2339 Highway 97 de 17h30 à 19h30

La caravane Coke se rend dans plus de 100 communautés à travers le pays.

