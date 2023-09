Coke a lancé Coca-Cola Y3000, une boisson « co-créée » avec l’IA

Coca-Cola a lancé cette semaine une boisson « alimentée par l’IA », rejoignant une liste croissante d’entreprises de l’industrie alimentaire qui s’appuient sur la technologie pour leur R&D et pour générer du battage médiatique. Coca-Cola Y3000, comme la boisson a été surnommée, a été « co-créée » avec l’IA, selon un rapport du 12 septembre. communiqué de presseet est destiné à évoquer les saveurs de l’an 3000, quelles qu’elles soient (l’avenir, semble-t-il, est bonbon sucré).

La boisson « en édition limitée », dont l’étiquette Frutiger Aero-esque rappelle en réalité les années 2000, a été produit avec Modèle de texte-image IA à diffusion stable. Il fait également partie de la gamme « Créations » de Coca-Cola, une gamme de boissons (sept au total jusqu’à présent) que le entreprise lancée en février 2022 pour attirer les consommateurs de la génération Z.

Le géant des boissons est loin d’être la seule entreprise à intégrer l’IA dans l’élaboration de ses recettes. D’autres géants de l’alimentation, notamment les brasseurs et les confiseurs, ont également laissé l’IA prêter main-forte au laboratoire alimentaire, déployer des campagnes publicitaires et offrir un nouvel argument de vente aux consommateurs.

Une chronologie non exhaustive des collaborations entre l’industrie agroalimentaire et l’IA

Février 2019 : McCormick et IBM concluent un accord pour collaborer au développement d’arômes et de produits alimentaires à l’aide de l’IA.

Février 2022 : Kraft Heinz s’associe à la startup chilienne de technologie alimentaire NotCo, qui a développé une IA exclusive appelée « Giuseppe », pour poursuivre la recherche sur les aliments à base de plantes avec l’IA.

Avril 2022 : Mars signe un accord pluriannuel avec la société d’IA PIPA pour « accélérer la découverte de nouveaux ingrédients à base de plantes ».

Janvier 2023 : Atwater Brewery, une société basée à Détroit, lance son IPA d’intelligence artificielle, conçue avec ChatGPT, et utilise également l’IA pour concevoir sa campagne de relations publiques.

Mars 2023 : Beck’s, propriété du brasseur belge Anheuser-Busch InBev, lance une bière créée par l’IA, appelée Beck’s Autonomous.

Avril 2023 : L’entreprise française Bel Group et la startup de biotechnologie Climax Foods s’associent pour utiliser l’IA dans le développement de fromages à base de plantes.

Septembre 2023 : Le PDG de NotCo, Matias Muchnick, annonce un partenariat avec Mars Wrigley.

L’IA est utilisée pour bien plus que la création de nouvelles recettes

L’industrie alimentaire a adopté l’IA pour faire face aux conditions macroéconomiques plus larges auxquelles elle est confrontée, comme l’inflation, les complications de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre. Entrez « cobots », un mélange des mots « collaboratif » et « robots » : une forme d’automatisation incrémentielle qui a été présentée comme un moyen de relever ces défis et de réduire les coûts dans l’industrie, tout en conservant la contribution des humains.

L’IA a été appliquée dans un certain nombre de domaines de l’industrie alimentaire, notamment la réduction des déchets, la gestion des stocks et la prévision de la demande de produits. KFC et Taco Bell, sous la société mère Yum ! Les marques ont commencé à utiliser apprentissage automatique plus tôt cette année pour gérer ses commandes de produits, comme l’a rapporté Restaurant Business.

La dernière libation de Coca-Cola, qui met l’accent à la fois sur l’IA et l’apport humain, montre que la tendance des « cobots » se déplace également vers le côté commercial de l’industrie. Si l’IA ne devient pas l’avenir saveur de boissons, il pourrait trouver sa place comme futur parfum du marketing.

