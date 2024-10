Coins serrés, formalités administratives et grâce étonnante – pourquoi les architectes aiment les chantiers difficiles | Architecture

Tvoici un bâtiment en béton sur la droite, alors que vous vous dirigez vers la gare de Londres Euston en train, c’est maussade, impressionnant d’une manière presque romaine et un peu mystérieux. Ses niveaux supérieurs s’inclinent vers les voies, comme s’il s’agissait de l’extérieur d’un stade, mais il est aussi long et insistant qu’un viaduc. Il s’avère qu’il s’agit de l’arrière du domaine d’Alexandra Road, le célèbre projet d’habitation des années 1970 réalisé par Neave Brown et le London Borough of Camden. Le grand mur arrière abritant permet de créer une rue paisible et sociable aux courbes douces, surplombée par des terrasses de maisons en retrait, au sein du développement.

Cette structure est née des difficultés liées à la construction à côté d’une voie ferrée principale – la nécessité de filtrer le bruit ; les exigences constructives de l’insertion de fondations à côté des voies de travail – et les transforme en quelque chose de puissant et de mémorable. Il n’était peut-être pas strictement nécessaire d’aborder ces questions avec autant de spectacle. Quelque chose de plus calme et de plus sensé aurait pu être possible. Mais les architectes aiment faire du drame une contrainte.

Alexandra Road est l’un des projets exposés à Sites difficiles : une architecture contre toute attente, une exposition au Royal Institute of British Architects. Son thème est la manière dont la conception des bâtiments peut surmonter, voire s’inspirer, de facteurs tels que les tunnels ferroviaires souterrains, les terrains escarpés, les sites étroits et la présence de bâtiments existants. Il y a un Château d’eau rouillé à Norfolk transformé en maison par Mike Tonkin et Anna Liu, et en maison par la Tamise supérieure par Knox Bhavan, élevé au-dessus du niveau des futures inondations. Il y a celui de Charles Holden Siège social de 1929 pour la Underground Electric Railways Company de Londres – une ziggourat en pierre de Portland dont la masse emphatique laisse peu deviner qu’une charpente en acier cachée la transporte sur les voies et les quais de la station de métro St James’s Park.

On pourrait appeler le bâtiment de Holden « art déco », selon l’usage vague du terme qui prévaut actuellement. Il fait partie de la vaste église de styles architecturaux de l’exposition, répartie sur une période d’un siècle et quelques. D’autres exemples incluent Ruisseau Veanla maison moderniste de 1966 conçue par Su et Richard Rogers et Norman et Wendy Foster sur une pente à Cornwall, mais aussi un tour d’escalier et d’ascenseur de style gothique moderne de 2018inséré par l’architecte néo-traditionaliste Ptolémée Dean au milieu des arcs-boutants de l’abbaye de Westminster et de sa salle capitulaire.

Avec l’Eden Project, une chose mathématique rencontre une chose de chaos pour rendre une œuvre plus intéressante que l’une ou l’autre.

Le mouvement Arts and Crafts est représenté par Stoneywellune maison de 1899 dans le Leicestershire. Ici, le défi s’est imposé, puisque son architecte, Ernest Gimson, a choisi de réaliser ses murs avec des pierres brutes trouvées sur ou à proximité de son site, créant ainsi un bâtiment voûté et robuste qui semble grandir à sa place. Une réponse opposée au paysage, mais tout aussi respectueuse, est adoptée par une maison de 2019 à Nedd, dans les Highlands écossaises, conçue par Mary Arnold-Forster, basée dans le Perthshire. Ici le bâtiment repose légèrement sur la terre rocheuseconstitués d’éléments en bois préfabriqués ailleurs et transportés sur le chantier, leurs dimensions étant déterminées par la taille du camion pouvant emprunter la route à voie unique jusqu’au chantier.

Pour d’autres projets, les difficultés sont politiques et culturelles. L’exposition montre l’extension de la National Gallery, par Ahrends Burton et Koralekque le monarque autrefois connu sous le nom de Prince Charles a qualifié d’« anthrax monstrueux », ainsi que l’aile Sainsbury, de Venturi, Scott Brown, qui a ensuite été construite à sa place. Le projet ABK semble désormais digne et assuré, à tel point qu’on se demande pourquoi tout ce tapage se produisait, et donne du crédit à la rumeur jamais prouvée selon laquelle le prince l’aurait confondu avec une participation plus bruyante à un concours de Richard Rogers.

La maison Nedd de Mary Arnold-Forster Architects dans les Highlands, conçue pour tenir sur un camion pas trop gros. Photographie : David Barbour

Ce petit mais enrichissant spectacle est une célébration de l’habileté et de l’ingéniosité architecturales, stimulées par les complexités qui peuvent survenir. Ses expositions comprennent des modèles et des dessins fournis par des pratiques contemporaines et tirés (bien que, malheureusement, uniquement sous forme de reproductions) des collections de RIBA. Ils vont d’un dessin de présentation composé par Basil Spence pour la cathédrale de Coventry (où la tâche était de combiner le nouveau bâtiment avec les ruines bombardées de son prédécesseur médiéval) à un petit croquis flou d’une coupe transversale de la British Library, en dont le destin de beaucoup de fouilles et de nombreuses tonnes de béton a été décrit par quelques traits de crayon doux.

Il y a du plaisir à être pris dans la réalisation de ces dessins, dans leurs hachures, leurs ombres et leurs atmosphères, dans le ciel romantique et orageux qui se rassemble au-dessus du siège social de Holden pour une organisation de transport, ou dans la lumière réfléchie qui rebondit autour du portique de la cathédrale de Spence. Il y a une proximité entre la réalisation d’un dessin et celle d’un bâtiment, une confiance dans le talent artistique d’un architecte. Il y a une habileté, dans le cas du croquis de la British Library, qui dément le fait que ce bâtiment est né d’un enchevêtrement de plusieurs décennies d’indécision politique, de complexité bureaucratique et de contraintes physiques – avec, en fin de compte, un niveau de grâce incroyable.

L’exposition porte donc sur le sable des huîtres et le battement des pattes de cygne sous la surface. La British Library se présente comme un iceberg : au-dessus du sol se trouvent les parties publiques du bâtiment, inclinées vers l’arrière (comme l’exigeaient les planificateurs) pour préserver la vue sur la gare de St Pancras et son hôtel néo-gothique. Sous terre se trouvent de grandes quantités de stockage de livres qui doivent éviter les tunnels des lignes Victoria et Northern. Certains projets cherchent à s’élever au-dessus des choses sales. D’autres acceptent les difficultés et en font une occasion de créer quelque chose qui n’aurait jamais vu le jour autrement.

« Une occasion de créer quelque chose qui n’aurait jamais vu le jour autrement » : le projet Eden de Grimshaw Architects, construit sur le site d’une ancienne carrière de kaolin. Photographie : Arcaid Images/Alay

Un exemple remarquable de ce dernier est le projet Eden à Cornwall, conçu par Grimshaw, où la tâche a été créer des « biomes » – des microcosmes de différents types de climat – sur les falaises et les creux laissés par une ancienne carrière de kaolin. Le résultat est un ensemble de bulles géodésiques qui se croisent, avec un toit léger de coussins gonflables translucides, drapé de manière irrégulière sur le terrain accidenté. Une chose mathématique rencontre une chose chaotique pour rendre une œuvre plus intéressante que l’une ou l’autre, qui en plus d’être une attraction touristique réussie, est l’un des bâtiments les plus remarquables du boom des projets culturels et scientifiques financé par la loterie au tournant de l’année. le millénaire.

Les méthodes d’acquisition des bâtiments de nos jours, en particulier pour les grands projets, avec plusieurs niveaux de consultants et d’entrepreneurs, établissent un lien moins étroit entre la main de l’architecte et l’objet fini que ce que l’on peut voir dans certaines des expositions plus anciennes. Une telle franchise est plus possible à une plus petite échelle, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux projets présentés dans l’exposition sont des maisons privées. Mais les qualités de pensée exposées sont plus pertinentes que jamais, car les exigences physiques de l’urgence climatique et les défis liés à la fourniture de nouveaux logements sur une offre limitée de terrains entraînent un tout nouveau niveau de difficulté à supporter. Dans ces circonstances, le design n’est pas un luxe mais une nécessité. L’exposition RIBA n’a pas pour objectif de proposer comment relever ces défis plus vastes, mais elle démontre une intelligence créative qui peut être appliquée à bien plus qu’une charmante maison occasionnelle.