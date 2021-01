Coïncidence? La censure des Big Tech intervient après que MAGA at Capitol ait « commodément » fourni une justification, disent Emily Ratajkowski et d’autres

Coïncidence? La censure des Big Tech intervient après que MAGA at Capitol ait « commodément » fourni une justification, disent Emily Ratajkowski et d’autres

L’acceptation de la censure politique par les médias sociaux a été fortement stimulée après l’invasion grotesque du Capitole par des manifestants pro-Trump. Certaines personnes se demandent si ce n’était qu’une simple coïncidence.

Le président Trump a poussé ses fans inconditionnels à marcher au cœur de la démocratie américaine et à la profaner avec leur folie et leur violence – c’est le récit qui prévaut dans les médias américains sur ce qui s’est passé mercredi à Washington, DC. Donc, expulser le «Orange Man» de toutes les plateformes de médias sociaux – tout comme Alex Jones – est le bon choix, selon une légion de personnes influentes, dont Michelle Obama.

Aussi sur rt.com Trump « alimente l’insurrection » et doit être banni des médias sociaux, déclare Michelle Obama au milieu du chœur de la presse américaine appelant à la censure

Un choix entre être un facilitateur de quelqu’un derrière «Comportement monstrueux» habitué «Alimenter l’insurrection» et un gardien de la vérité, de la justice et de la manière américaine n’est bien sûr pas du tout un choix pour la Silicon Valley. Les partisans d’aller plus loin ne manquent même pas: après tout, la manifestation elle-même était « Organisé sur les réseaux sociaux, » comme le New York Times n’a pas tardé à le souligner.

Il y a cependant des voix sceptiques, dont le mannequin Emily Ratajkowski, qui demandé si donner à Big Tech encore plus de pouvoir qu’il n’en a déjà est une bonne idée.

«Tout le monde a envie de [Capitol] la police est absente / laisser les gens de Trump entrer / fournir des visuels insensés de mecs MAGA sur le sol de la maison était extrêmement pratique pour justifier le déploiement de la censure par les grandes technologies? elle a demandé.

* Capitole lol – Emily Ratajkowski (@emrata) 7 janvier 2021

Le changement facilite le bâillon des médias sociaux, par exemple, «Extrémistes de gauche» dans le futur, elle prédit.

Tout était question d’optique. La police du Capitole a ouvert la voie. Complètement ouvert la voie à la censure des grandes technologies. – Chad Prather (@WatchChad) 8 janvier 2021

Ratajkowski n’est pas le seul à remettre en question la réaction instinctive de la société américaine face aux scènes honteuses de Capitol Hill. Par exemple, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, également connu sous le nom d’AMLO, a critiqué le déclassement de Trump, affirmant qu’il n’aimait pas la censure.

«Je n’aime pas que quiconque soit censuré et que l’on leur prive le droit d’envoyer un message sur Twitter ou sur Facebook», Le dirigeant mexicain a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

Sa position est assez remarquable, étant donné que sa campagne pour la présidence de 2018 a été fortement minée par les fausses nouvelles et la manipulation des médias sociaux – les choses que les partisans de la censure numérique des entreprises citent souvent pour expliquer pourquoi elle est nécessaire. AMLO a remporté une victoire écrasante malgré tous les goûts générés par les robots favorisant son adversaire.

Bien sûr, nous n’avons jamais vécu dans un pays où les droits dits inaliénables sont universels. Mais tout le monde souffrira d’un état de surveillance en pleine expansion – ben (@ben_awareness) 7 janvier 2021

Les États-Unis ont l’expérience de répondre aux traumatismes nationaux en restreignant les libertés. Les attentats terroristes de septembre 2001 ont été si dévastateurs pour la psyché américaine que la nation a facilement accepté la demande de l’administration Bush de lui donner beaucoup plus de pouvoirs pour mener des guerres à l’étranger et mener une surveillance dans son pays.

Certaines des pages les plus honteuses de l’histoire des États-Unis, comme l’invasion de l’Irak en 2003 sous de faux prétextes, la torture par la CIA de suspects de terrorisme et l’espionnage illégal de musulmans à New York ont ​​été parmi les conséquences de ce changement.

Il n’y a pas "insurrection" événement. Un groupe de yahoos amplifiés ont pris d’assaut le Capitole en raison d’une présence de sécurité insuffisante. Mais la fausse menace de "insurrection" est déjà utilisé pour justifier toute forme de censure extrême et bientôt, la restriction des libertés civiles – Michael Tracey (@mtracey) 7 janvier 2021

Bien sûr, il n’y a pas d’équivalence entre le 11 septembre et l’émeute du Capitole. On pourrait facilement affirmer que malgré toute la rhétorique sur le fait que la situation de mercredi était sans précédent, elle ne mérite pas une réponse autoritaire. Il faut également répondre à la question de savoir comment les partisans de Trump ont eu accès au bâtiment du Capitole, de préférence avec une meilleure explication que «bien sûr, MAGA et les flics sont tous deux des suprémacistes blancs.

Aussi sur rt.com Je ne suis pas un théoricien du complot, mais comment un mec en bikini Chewbacca peut-il surpasser les meilleurs du pays et prendre d’assaut le Capitole?

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!