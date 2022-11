Coincés sans service cellulaire, les victimes d’un accident de voiture attendent une heure sur une autoroute éloignée

La nuit du 12 octobre, Rachelle Denbow et son petit ami Félix Chicoine-Blais se sont retrouvés blessés et piégés dans une voiture le long de l’autoroute sans aucun moyen d’appeler à l’aide.

Ils étaient en route de Montréal pour retourner chez eux à Gaspé. Peu avant 20 h, le couple roulait sur la route 198 lorsque deux orignaux sont apparus dans les phares.

“Ils sont sortis en courant de nulle part. Donc, purement instinctif, j’ai appuyé sur les freins. J’ai essayé de les éviter”, a déclaré Denbow.

“J’ai perdu le contrôle de la voiture et nous avons d’abord heurté le côté gauche, puis nous nous sommes écrasés [on the] du côté de la main droite. Et ce fut le dernier impact.”

La voiture de Rachelle Denbow a été détruite lorsqu’ils ont heurté le côté du pont du barrage Beaver en essayant d’éviter une mère et un bébé orignal. (Soumis par le service d’incendie de Murdochville)

Ils se sont écrasés le long du pont Beaver Dam, un tronçon d’autoroute le long de la péninsule entre Murdochville et Gaspé qui n’a pas de service cellulaire.

Denbow dit qu’elle et Chicoine-Blais ont eu de la chance parce qu’une voiture qu’ils ont dépassée quelques minutes avant s’est arrêtée pour les aider. Elle se souvient d’avoir entendu l’inconnu essayer d’ouvrir leurs portes.

“Je n’ai même pas eu le temps de savoir ce qui se passait. Ma ceinture de sécurité me serrait toujours la vie et il frappait déjà à ma porte [saying] ‘Je ne peux pas ouvrir ta porte. Je ne peux pas ouvrir votre porte », a déclaré Denbow.

Quelques minutes plus tard, une voiture roulant de l’autre côté de l’autoroute s’est arrêtée pour aider. Denbow dit qu’avoir deux personnes sur la route rurale cette nuit-là était “assez rare”.

“Il n’y a pas de réception cellulaire, alors ils ont dû parcourir je ne sais combien de kilomètres juste pour obtenir la réception cellulaire”, a déclaré Denbow.

Elle dit que les services d’urgence sont arrivés sur les lieux une heure après l’accident, elle et Chicoine-Blais souffrant de blessures mineures.

Trois semaines plus tard, alors qu’il se remet d’une vertèbre fracturée, Denbow insiste sur la nécessité d’une meilleure réception des téléphones portables sur l’autoroute.

Besoin de “filets de sécurité”

Denbow dit que cette route est l’une des deux routes principales pour les résidents de Gaspé et de Murdochville.

Elle dit qu’il n’y a qu’un seul téléphone d’urgence installé sur la route 198 et qu’il est situé dans la ville de Gaspé – une partie de la ville qui a une réception cellulaire.

“Je ne peux pas croire qu’il n’y ait pas plus de filets de sécurité que cela”, a déclaré Denbow, qui note que les choses auraient pu être “bien pires”, surtout si ceux qui aidaient avaient essayé de déplacer le couple par eux-mêmes.

“Ce sont vos voisins, c’est votre famille, vos professeurs qui vont s’arrêter sur la route et ils vont vous aider parce qu’il n’y a pas d’autre moyen de le faire”, a-t-elle déclaré.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux entre 30 et 45 minutes après avoir reçu l’appel d’urgence. (Soumis par le service d’incendie de Murdochville)

André Côté, directeur du service d’incendie de Murdochville, affirme que le service répond à cinq à 10 accidents par année sur ce tronçon d’autoroute.

La nuit du 12 octobre, dit-il, l’équipe a reçu l’appel d’urgence juste avant 20h30 et a pu arriver dans les 30 à 45 minutes. Il dit que le lieu de l’accident a rendu le sauvetage plus difficile.

ÉCOUTEZ | Rachelle Denbow parle de l’accident de voiture sur la route 198 :

10:05Une victime d’un accident de voiture attend une heure pour obtenir de l’aide en raison du manque de service cellulaire dans sa région Une Gaspésienne tire la sonnette d’alarme sur le manque de service de téléphonie cellulaire dans la région, après avoir été victime d’un accident de voiture et avoir dû attendre une heure pour obtenir de l’aide.

« Cet accident-là, nos radios pour communiquer avec le centre d’appels ne fonctionnaient pas. Nous étions hors de portée. Même chose pour les ambulances. Il n’y a que la Sûreté du Québec qui a pu communiquer 15 à 20 minutes après notre arrivée. ,” il a dit.

“Heureusement, les gens étaient conscients et n’avaient pas trop de blessures graves quand nous sommes arrivés.”

Il dit que le manque de service cellulaire survient “chaque fois qu’il y a une intervention d’urgence de cette nature”.

“Une des choses les plus importantes”

Les inconnus qui se sont arrêtés sur le bord de la route pour aider le couple ont dû conduire 30 minutes pour obtenir la réception du téléphone portable afin d’appeler les services d’urgence. (Soumis par le service d’incendie de Murdochville)

Denbow dit qu’elle connaissait les risques de cette route et qu’elle conduisait particulièrement lentement cette nuit-là parce que Chicoine-Blais s’était retrouvée coincée dans un banc de neige sur l’autoroute en mars dernier.

“Je pensais que vous pouviez faire des appels d’urgence sur la route, mais il n’y avait en fait aucune réception cellulaire pour quoi que ce soit”, a déclaré Chicoine-Blais à propos de ce premier accident.

“Au moins, j’avais des couvertures et suffisamment de vêtements pour passer la nuit.”

Il est reconnaissant que quelqu’un l’ait repéré et soit venu le chercher dans les 30 minutes, mais il dit que le fait qu’il ait eu besoin de services d’urgence à deux reprises au cours de la dernière année renforce le besoin d’un service cellulaire dans la région.

“Pour moi, c’est probablement l’une des choses les plus importantes que nous puissions obtenir”, a déclaré Chicoine-Blais.