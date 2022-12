Coincés à la frontière, les migrants retrouvent un peu de joie de Noël

CIUDAD JUAREZ, Mexique (AP) – Après avoir fui la violence dans leur ville guatémaltèque, mais avec leur chemin vers des parents en Californie bloqués par le maintien des restrictions d’asile américaines, une famille de 15 personnes a rejoint une cérémonie aux chandelles de l’Avent organisée par leur refuge juste au sud de la frontière.

Le service du soir dans la petite église méthodiste du refuge Buen Samaritano, qui sert également de cafétéria, n’était pas tout à fait comparable aux célébrations de Noël d’une semaine qu’ils avaient adorées à Nueva Concepcion. Ceux-ci comprenaient des feux d’artifice, des tamales faits avec du porc fraîchement abattu et partagés en porte-à-porte avec la famille, et des villageois transportant une statue de la Vierge Marie de l’église catholique dans différentes maisons chaque jour, chantant tout le long.

« Il est difficile de laisser ces traditions derrière nous, mais il fallait de toute façon les abandonner », a déclaré Marlon Cruz, 25 ans, qui avait été cultivateur de yucca et de plantain au Guatemala. “Quand vous allez de maison en maison et que vous entendez des coups de feu, à cause de cela, nous restons enfermés à la maison.”

Des dizaines de milliers de migrants qui ont fui la violence et la pauvreté dans leur pays d’origine sont presque certains de passer Noël dans des abris surpeuplés ou dans les rues des villes frontalières mexicaines, où le crime organisé les cible régulièrement.

L’administration Biden a demandé cette semaine à la Cour suprême de ne pas lever les restrictions de l’ère pandémique sur les demandeurs d’asile avant le week-end férié. Un tribunal inférieur avait déjà accédé à la demande de l’administration d’avoir jusqu’au 21 décembre avant d’annuler les restrictions, connues sous le nom de Titre 42. Les restrictions ont été utilisées plus de 2,5 millions de fois pour expulser des demandeurs d’asile qui sont entrés illégalement aux États-Unis et pour refouler la plupart des demandeurs d’asile à la frontière.

On ne sait pas quand le tribunal décidera. Il pèse également la demande d’un groupe d’États de maintenir la mesure en place alors que les arrivées de migrants atteignent un nombre sans précédent. À El Paso, au Texas, des nombres records ont soit été croisés sans être détectés, soit ont été appréhendés et relâchés ces dernières semaines.

En réponse, la Garde nationale du Texas a été déployée cette semaine à la frontière du centre-ville et restera jusqu’à Noël, a déclaré le premier sergent Suzanne Ringle, bien qu’ils aient du temps libre pour assister aux services que les aumôniers fourniront.

Les abris de la ville sont déjà pleins à craquer, ce qui laisse peu de temps pour les célébrations et de nombreux migrants campent dans les rues par temps glacial.

Dans l’un de ces campements, le résident d’El Paso, Daniel Morgan, 25 ans, s’est présenté cette semaine avec un bonnet de Noel et un chandail vert avec des nœuds et des petits bas qui, espérait-il, “feraient sourire”.

“C’est une question vraiment complexe dont je ne suis pas un expert”, a déclaré Morgan en distribuant aux migrants un lot d’environ 100 bonbons qu’il avait cuits avec le mélange de biscuits Sam’s Club. “Le Christ est venu dans le monde pour se donner à nous et pour moi, c’est comme la raison pour laquelle je suis descendu, pour donner aux autres ce que j’ai.”

Le révérend Brian Strassburger, un prêtre jésuite qui s’occupe des migrants des deux côtés de la frontière à environ 800 miles de là dans la vallée du Rio Grande au Texas, a également vu des parallèles entre le voyage de la Sainte Famille et les expériences des migrants qui ont participé avec lui à une posada. célébration au refuge Casa del Migrante à Reynosa, au Mexique.

Très appréciée dans toute l’Amérique latine, la posada commémore la recherche d’un abri par Marie et Joseph alors qu’ils sont forcés de voyager de leur village à Bethléem avant la naissance de Jésus.

Quatre filles ont porté leurs statuettes autour du refuge et des dizaines d’autres migrants – dont beaucoup de femmes enceintes dont les partenaires ont dû camper dans les rues faute d’espace – ont chanté l’appel et les hymnes de réponse sur le fait d’être une famille sans endroit où rester et une femme enceinte abandonnée dans le froid.

“Nous promulguons en quelque sorte la posada tous les jours”, a déclaré Strassburger, qui prévoit également de célébrer la messe dans les refuges le jour de Noël.

Même les nombreuses familles d’Haïti, où les posadas ne sont pas populaires, ont participé avec enthousiasme au chant et à la distribution des petits gâteaux frits appelés buñuelos que les religieuses catholiques mexicaines qui dirigent le refuge avaient préparés.

Ils se sont également relayés pour se balancer sur une piñata, bien que les quelque 70 enfants aient le plus apprécié cela.

“En voir certains éclater de rire, cela témoigne de la joie apportée au monde par le Christ”, a déclaré Strassburger. « Il y avait un soulagement, une joie authentique. Il y a beaucoup d’anxiété et d’incertitude qu’ils portent.

Edimar Valera, une mère vénézuélienne de 23 ans qui est au refuge depuis plus d’un mois avec sa fille de 2 ans ainsi que sa mère et d’autres proches, a déclaré que la posada offrait une pause bienvenue après une période sans joie. d’attente.

“C’était cool, nous avons tous dansé, nous avons ouvert la piñata, nous avons mangé de la pizza avec du Coca Cola”, a-t-elle déclaré. “Mais être ici, évidemment je suis triste, parce que ce n’est pas là où je veux être.”

Dans un refuge pour migrants et autres sans-abri à El Paso, Loreta Salgado a également trouvé une raison de se réjouir, même si elle a laissé sa famille, dont un fils et un petit-enfant, dans leur ville natale de La Havane, Cuba, pendant plus d’un an.

Le voyage de Salgado l’a emmenée dans onze pays, du Brésil au Mexique. Elle a eu faim, a vu un compagnon mourir mordu par un serpent, et a été volée et prise en otage par des hommes masqués. L’amie cubaine qui avait promis de l’aider à son arrivée aux États-Unis est revenue sur sa promesse, donc Salgado n’a pas d’argent et aucune idée où aller.

“Mais je suis heureuse d’être ici, d’être libre, d’être avec de bonnes personnes”, a-t-elle déclaré.

Dell’Orto a rapporté d’El Paso, au Texas, et de Minneapolis. Le journaliste vidéo AP Lekan Oyekanmi a contribué à ce reportage depuis Ciudad Juarez et El Paso.

