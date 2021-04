L’Italie se dirige de nouveau vers le verrouillage à Pâques alors qu’elle lutte pour contenir la troisième vague de COVID-19. La Sardaigne, une île italienne, s’est également vu imposer cette restriction, bien qu’elle soit l’une des seules régions du pays à tenir le virus à distance.

Comme beaucoup d’autres pays européens, l’Italie a un système de couleurs qui reflète le niveau de risque du virus. Si une région est rouge, elle est dans la catégorie de risque la plus élevée et a donc le plus de restrictions. Le blanc est le niveau de risque le plus bas avec les restrictions les plus souples.

Pendant quelques semaines, la Sardaigne était dans la position unique d’être dans une zone de sécurité COVID «blanche». Cela est en partie dû à son insularité, à sa petite population et à une campagne de dépistage approfondie. Alors que le reste de l’Europe commençait à fermer, la Sardaigne s’ouvrait. Cela est en train de changer.

Stefania est une résidente de Carloforte, elle nous raconte ce que signifie être dans une zone blanche à faible risque. C’est un soulagement car ils peuvent « enfin se déplacer librement dans la région ». Marisa, une autre locale, dit que cela signifie « être plus dehors, faire de plus longues promenades, rencontrer des gens, s’arrêter et parler avec eux ».

La Sardaigne a réussi à maintenir le nombre de cas de COVID-19 en dessous de 50 pour 100 000 habitants pendant près d’un mois. Certaines régions italiennes en état d’alerte élevée peuvent avoir plus de 500 cas pour 100 000.

Tenir les gens informés

Cependant, les restrictions peuvent changer très rapidement et c’est pourquoi le maire de Carloforte fait des discours hebdomadaires pour informer la population de ce qui se passe. Le sien Facebook vit sont devenus un incontournable pour tous les habitants de la région.

C’est le maire de Carloforte qui prépare les habitants à la triste nouvelle que la Sardaigne sera désormais dans une zone à risque orange. Cela signifie que les bars et les restaurants fermeront et les habitants ne pourront pas quitter leur ville. Il nous dit qu’être une zone blanche n’est pas un objectif atteint par hasard, « c’est quelque chose que nous avons travaillé très dur pour l’obtenir et nous devrions essayer de le garder ainsi. La voie à suivre est de respecter les directives régionales ».

Pour des résidents comme Marisa et Stefania, c’est un changement pour le pire. Ils ne comprennent pas pourquoi la décision a été prise si brusquement. « Les cas que nous voyons à la télévision sont loin de notre réalité. Nous avons vraiment moins de cas », ajoute Stefania.

Les habitants de Carloforte ont pu en profiter un dernier week-end avant de devoir faire face aux nouvelles restrictions. Ils sont allés dans les bars et ont profité des terrasses des restaurants appartenant à des gens comme Cristiano. Il se sent perplexe face à la décision de placer la Sardaigne dans une catégorie à risque plus élevé. « Les factures continuent d’arriver, le loyer doit être payé, donc on ne sait pas vraiment comment procéder », nous dit-il. Mais pour lui, le plus gros problème n’est pas les finances, c’est la façon dont fonctionne le système de gestion des risques. Avec un taux d’infection de 0,8%, il ne comprend pas pourquoi l’île se déplace dans une zone orange.

Le statut de couleur de chaque région italienne est réévalué chaque semaine et dépend de l’évolution de la pandémie. Peut-être que la Sardaigne retrouvera bientôt son statut plus sûr.

Selon Andrea Crisanti, virologue de renommée internationale, cette stratégie de système de risque s’est « révélée totalement inefficace ». Il estime qu’après le premier verrouillage italien, ils ont raté «l’occasion de mettre en place un système de contrôle et de traçabilité basé sur des fermetures automatiques et des restrictions à chaque fois qu’un cluster émerge». L’optimisme initial selon lequel l’urgence avait cessé s’est accompagné d’une « série d’erreurs, répétées au fil du temps ».

Des décisions difficiles

Plus d’une fois, les décisions du gouvernement ont suscité la controverse parmi les autorités régionales. La Sardaigne est la dernière. Son administration locale a choisi de ne pas commenter la décision de Rome, mais le maire de la principale ville de Sardaigne, Cagliari, dans la pointe sud de l’île, a décidé de s’exprimer. Il nous dit que la Sardaigne mérite de rester dans une zone à faible risque « car sur 21 facteurs utilisés par le gouvernement pour évaluer le niveau de risque, 20 étaient sous le niveau de risque ». Selon lui, un seul avait légèrement augmenté, le nombre R.

Une destination touristique

La Sardaigne a désespérément besoin de touristes, mais pas du virus qu’ils pourraient propager. Avant l’été dernier, la région était presque sans COVID, mais ses zones touristiques sont devenues des grappes en août. Les gens craignent que cela ne se reproduise.

À Olbia, principal port touristique de la Sardaigne au nord, tout passager arrivant sans test COVID-19 négatif ou sans certificat de vaccination est testé sur place. Cependant, Alberto Fozzi, qui travaille pour l’Agence de protection civile, pense que lorsque des milliers de touristes viennent pendant les mois d’été, un « dépistage approfondi » comme celui-ci ne sera pas possible.

Cela ne pose peut-être pas de problème. Selon Crisanti, le nombre de cas est maintenant déjà trop élevé, surtout par rapport aux mois de verrouillage de l’année dernière, de sorte que les voyages pourraient ne pas être possibles.

Il suggère que le meilleur plan d’action est « trois stratégies complémentaires: la vaccination, la distanciation et le développement de systèmes de surveillance et de traçage soutenus par des tests informatiques et PCR ». Des choses, dit-il, elles ne sont pas pleinement capables de faire maintenant.

La vaccination, qui change la donne

Tout le monde semble convenir que la meilleure voie à suivre est la vaccination. L’Europe y plonge, même si de nombreux pays connaissent des retards dus à des pénuries de vaccins. La Sardaigne est à la fin du nombre de jabs administrés. Cependant, dans le tout nouveau centre de vaccination d’Olbia, les autorités tentent d’accélérer le processus.

Marco Cilliano, spécialiste des maladies contagieuses là-bas, nous dit qu’ils sont « presque en phase avec le programme, malgré d’énormes défis. Il y a des difficultés de recrutement, en informatique, dans l’approvisionnement en doses et en stock pour les deuxièmes doses. Nous devons garder. environ 30% ce qui signifie que nous avons utilisé 70% des vaccinations reçues ».

Malgré des problèmes de démarrage, le déploiement de la vaccination s’améliore dans le monde. L’idée d’un passeport vaccinal gagne également en popularité. La Commission européenne devrait le lancer en juin. Les défenseurs estiment que cela pourrait stimuler les économies, ce qui revient à sauver des vies.