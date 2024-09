Coincé dans Zelda : Echoes of Wisdom ? Essayez un lit

La princesse Zelda utilise une énorme boîte à outils dans La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse. D’un simple coup de baguette, elle peut invoquer des copies parfaites de n’importe quoi, depuis un pot domestique jusqu’à un monstre vivant et en mouvement qui se bat pour elle. Ces objets, appelés Echoes, l’aident à naviguer sur le terrain et à combattre les méchants. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une Master Sword, la Tri Wand a quelque chose que Link n’a jamais fait : la capacité de manier un joli lit en peluche. Et maintenant que je joue, je suis convaincu que le lit est la principale solution à tous mes problèmes Échos de sagesse.

Échos de sagesse adopte une approche de conception plus ouverte et moins restrictive par rapport aux précédents jeux Zelda descendants. Une énigme dans un donjon peut avoir plusieurs solutions au lieu d’une seule. Parce que le jeu a été conçu de cette manière, les joueurs sont encouragés à réfléchir par eux-mêmes et à bricoler librement toutes sortes de solutions potentielles plutôt que de trouver un chemin spécifique. Dans une interview, Eiji Aonuma, producteur de longue date de Zelda a déclaré que « le fait d’avoir l’enthousiasme de résoudre des énigmes à sa manière unique rend le jeu « semblable à Legend of Zelda » », l’équipe a donc augmenté le degré de liberté pour atteindre cet objectif.

De manière générale, cela permet aux joueurs de faire preuve de créativité et de trouver des moyens uniques de se déplacer à travers le monde, mais pour moi, je me suis simplement couché par défaut. Il vous donne un peu de hauteur supplémentaire, s’étend sur environ deux blocs et ne coûte qu’un petit triangle – de sorte que les débutants peuvent empiler jusqu’à trois lits dans un espace. Je l’ai utilisé pour escalader des falaises, franchir des brèches et résoudre des énigmes dans des donjons. Avant de me décourager, je me demande : cela peut-il être résolu au lit ? Et le plus souvent, cela peut être le cas.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser le lit, vous n’êtes pas obligé de le faire. Les meubles peuvent faciliter de nombreuses énigmes, mais il s’agit en fin de compte de vos propres solutions créatives. Se frayer un chemin à travers un donjon avec un lit peut être plus simpliste, mais pas aussi excitant. Bien souvent, il peut être plus amusant de profiter des échos nouvellement appris, et c’est génial ! Mais si vous vous retrouvez face à un mur et que vous ne savez pas quoi faire, voyez peut-être s’il est temps pour Zelda de faire une petite sieste.

