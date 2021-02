Coincé dans les embouteillages? Les Américains ayant des trajets plus longs pourraient inhaler des niveaux dangereusement élevés de cancérogènes, selon une étude.

Vous pourriez inhaler des cancérigènes dangereux et cancérigènes pendant votre trajet domicile-travail.

C’est selon une nouvelle étude de l’Université de Californie à Riverside, qui a révélé que les conducteurs qui passent plus de 20 minutes dans leur voiture risquent d’être exposés au formaldéhyde et au benzène.

Les deux sont des produits chimiques toxiques incorporés dans les tapis de véhicules, les peintures et les carburants qui « peuvent conduire au cancer et aux défauts de développement », a déclaré Aalekhya Reddam, auteur principal et étudiante diplômée à l’UCR, à USA TODAY.

Dans l’étude, publiée cette semaine dans la revue Environment International, Reddam et son co-auteur, le professeur de toxicologie environnementale David Volz, ont calculé la dose quotidienne de benzène et de formaldéhyde inhalée par les conducteurs.

Ils ont constaté qu’au moins 90% de la population des comtés de Los Angeles, San Diego, Orange County Santa Clara et Alameda – certains des comtés les plus peuplés et les plus fréquentés de Californie – ont 10% de chances de respirer ces produits chimiques.

La recherche sur l’exposition au cancer dans les voitures n’est pas nouvelle. Plusieurs études ont trouvé un lien entre le temps prolongé des chauffeurs de taxi dans la voiture et différentes formes de cancer.

Mais, a déclaré Reddam, « Il n’y a aucune recherche portant sur les personnes ayant un long trajet. Et c’est une question qui est particulièrement pertinente en Californie. »

Les temps de conduite augmentent dans la majorité des villes de Californie, les navetteurs effectuant en moyenne des trajets d’environ 30 minutes dans chaque sens, a rapporté le Sacramento Bee en 2019.

Le taux de mortalité routière augmente pendant COVID-19 alors que les routes ouvertes incitent les conducteurs à accélérer

À l’échelle nationale, le trajet moyen est passé à un peu plus de 27 minutes aller simple en 2018, un record, selon le US Census Bureau. Si les navetteurs se rendent au travail et en reviennent, c’est plus de quatre heures par semaine.

Volz a précisé que l’étude « ne suggère ni ne conclut en aucune façon que si vous passez 20 minutes dans votre voiture, vous allez avoir un cancer. »

Mais tout ce temps passé dans la voiture peut s’additionner, dit-il.

Pour les navetteurs qui s’inquiètent de leur risque, Reddam a suggéré de garder les fenêtres ouvertes pendant leurs trajets.

«Au moins avec un peu d’air, vous dilueriez la concentration de ces produits chimiques à l’intérieur de votre voiture», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Les deux chercheurs, cependant, ont affirmé la nécessité de poursuivre les recherches.

«Il est nécessaire de disposer de plus d’informations sur l’association potentielle entre le temps de trajet dans les véhicules et l’exposition à ces deux produits chimiques», ont déclaré les chercheurs.