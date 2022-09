Coincé dans le verrouillage covid de la Chine, les gens plaident pour de la nourriture et des soins médicaux

Alors qu’une grande partie du monde dépasse la pandémie, la Chine reste bloquée, le dirigeant Xi Jinping continuant d’ordonner de maintenir le “zéro covid”. Ces blocages empêchent les épidémies localisées de se propager, mais ont un énorme impact économique et psychologique sur la population.

BEIJING – Des appels frénétiques pour la nourriture et les soins médicaux se répandent à travers la Chine dans un sombre déjà-vu, alors que des dizaines de millions de personnes sont soumises à des blocages de coronavirus pendant des semaines avant une réunion clé du Parti communiste au pouvoir.

« Nous sommes enfermés chez nous depuis plus de 40 jours. Nous manquons de tout, surtout de nourriture », a déclaré Gulnazar, une habitante d’Ili, qui n’a donné son prénom que pour des raisons de sécurité. “Il y a tellement de difficultés, j’ai envie de pleurer rien qu’en les évoquant.”

Gulnazar a dit les autorités locales ont verrouillé la porte de leur appartement de l’extérieur et ne l’ont ouverte que lorsque le personnel médical est venu faire des tests de coronavirus.

Dans certaines villes, des comités de quartier ont livré des courses gratuites aux personnes confinées. Mais Gulnazar a déclaré que leur comité de quartier ne proposait que de leur vendre de la nourriture à des prix plus élevés que la normale, et ils ne le faisaient pas souvent. La dernière fois qu’ils sont venus à la porte de Gulnazar, c’était il y a 11 jours, a-t-elle dit.

“Nous ne mangeons que du naan et du congee”, a-t-elle déclaré, faisant référence au pain plat et au porridge. “Il n’y a ni lait ni légumes.”

D’autres à Ili ont posté en ligne sur l’impossibilité d’emmener des enfants malades à l’hôpital, et même sur le décès de membres de la famille en détention. Les informations ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux chinois, mais n’ont pas pu être immédiatement vérifiées par le Washington Post.

Le gouvernement d’Ili s’est excusé vendredi pour les problèmes liés à la réponse au confinement, mais a également rejeté certains rapports comme des rumeurs, dont celui d’un vieil homme se suicidant. La police d’Ili a annoncé dimanche que quatre personnes avaient été punies de cinq à dix jours de détention chacune pour avoir « répandu des rumeurs » sur le confinement, et a averti les habitants de surveiller leurs propos.

Les difficultés économiques des fermetures ont suscité de nombreuses plaintes de la part des résidents qui ne peuvent pas travailler et survivent avec des économies en baisse. Le mécontentement du public est un défi pour Xi, qui a cherché à projeter une image de leader populiste et a déclaré que l’élimination de la pauvreté était un objectif central de son administration.

Dans le sud-ouest de Guiyang, qui a commencé un verrouillage dans certaines parties de la ville le 5 septembre, les habitants ont rapporté en ligne lundi qu’ils avaient du mal à se procurer de la nourriture. “Tous les supermarchés et petits magasins où vous pouvez faire vos courses sont fermés”, a écrit l’un d’eux sur Weibo. “Les plateformes d’achat en ligne désignées par le gouvernement connaissent également des pénuries et vous ne pouvez pas acheter de choses ni recevoir de livraisons”.

Un parc animalier du Guizhou a lancé la semaine dernière un appel public à la nourriture pour nourrir ses tigres, pandas et autres animaux sauvages.

Ces scènes rappellent le confinement de deux mois à Shanghai cette année, qui a plongé les habitants de l’une des villes les plus riches de Chine dans une lutte pour leur survie. Les chaînes d’approvisionnement étant en panne, les habitants ont lancé des appels urgents pour obtenir de la nourriture et ont supplié que les membres malades de la famille soient autorisés à sortir du confinement pour se rendre dans les hôpitaux.

La réponse de la Chine à la pandémie a suscité des éloges dans certains milieux, les fermetures sauvant des vies à une époque où il n’y avait pas de vaccins. Mais à mesure que des vaccins efficaces ont été déployés et que le virus est apparu dans des variantes plus infectieuses mais moins mortelles, les critiques à l’égard de l’approche «zéro covid» de la Chine se sont multipliées.

Les dirigeants de Pékin disent qu’ils veulent faciliter leur retour à la normale, mais jusqu’à présent, on ne sait pas quand et comment cela se produira. Le gouvernement a assoupli certains de ses contrôles cette année, comme raccourcir la quarantaine pour ceux qui entrent dans le pays à une semaine et faciliter les déplacements entre les provinces.