“Coincé avec Damon Young” revient pour la saison 2

“Coincé avec Damon Young” revient le 16 février et l’auteur primé est de retour avec un groupe des meilleurs, des plus brillants et des plus noirs invités Blackest.

Hébergé par le créateur de “VerySmartBrothas”/ LavagePo Le chroniqueur Damon Young, la saison 2 du podcast promet d’apporter plus de conversations spontanées inspirées des titres les plus pertinents sur le plan culturel d’aujourd’hui et des résumés des questions soumises par les auditeurs approuvés par Damon.

Young dit qu’il change de vitesse avec le podcast cette saison et qu’il aura plus d’épisodes, plus de sujets, plus de blagues et plus d’invités.

À chaque épisode, l’auteur primé Young est rejoint par certaines des personnes les plus brillantes, les plus brillantes et les plus noires qu’il connaisse, y compris des invités spéciaux comme le représentant Summer Lee, le journaliste ESPN Bomani Jones, le cinéaste Malcolm D. Lee et bien d’autres. Le podcast propose une exploration de «l’absurdité inconfortable, hideuse et hilarante de notre comportement humain» et explorera une gamme de sujets pertinents pour les Noirs – des rencontres, au travail et plus encore – avec l’hilarité et la candeur habituelles pour lesquelles Young est connu.

Vous pouvez écouter les nouveaux épisodes de “Stuck with Damon Young” tous les jeudis gratuitement, uniquement sur Spotify.

Damon Young est écrivain, critique et satiriste. Son premier mémoire What Doesn’t Kill You Makes You Blacker: A Memoir In Essays (Ecco/HarperCollins) a remporté le prix Thurber 2020 pour l’humour américain et le prix Discover 2019 de Barnes & Noble. Damon est également chroniqueur pour le Washington Post Magazine, fondateur du blog culturel VerySmartBrothas, et a écrit pour le New York Times, GQ, The Atlantic, Esquire, Time Magazine, New York Magazine, The Undefeated, EBONY et The Pittsburgh. Post-Gazette.