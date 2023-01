Coinbase va supprimer 20% de ses effectifs lors de la deuxième grande série de suppressions d’emplois

Brian Armstrong, co-fondateur et PDG de Coinbase Inc.

Coinbase supprime environ un cinquième de ses effectifs alors qu’il cherche à préserver les liquidités pendant le ralentissement du marché de la cryptographie.

L’échange prévoit de couper 950 emplois, selon un article de blog publié mardi matin. Coinbase qui comptait environ 4 700 employés fin septembre, a déjà réduit de 18 % ses effectifs en juin, invoquant la nécessité de gérer les coûts et de croître « trop rapidement » pendant le marché haussier.

“Avec un recul parfait, avec le recul, nous aurions dû faire plus”, a déclaré le PDG Brian Armstrong à CNBC lors d’un entretien téléphonique. “Le mieux que vous puissiez faire est de réagir rapidement une fois que l’information est disponible, et c’est ce que nous faisons dans ce cas.”

Coinbase a déclaré que cette décision entraînerait de nouvelles dépenses comprises entre 149 et 163 millions de dollars pour le premier trimestre. Les licenciements, ainsi que d’autres mesures de restructuration, réduiront les dépenses d’exploitation de Coinbase de 25 % pour le trimestre se terminant en mars, selon un nouveau dossier réglementaire. La société de cryptographie a également déclaré qu’elle s’attend à ce que les pertes d’EBITDA ajusté pour l’année complète soient inférieures à la “garde-fou” de 500 millions de dollars fixé l’année dernière.

Après avoir examiné divers tests de résistance pour les revenus annuels de Coinbase, Armstrong a déclaré : “il est devenu clair que nous aurions besoin de réduire les dépenses pour augmenter nos chances de bien faire dans chaque scénario” et il n’y avait “aucun moyen” de le faire sans réduire le nombre d’employés. . La société fermera également plusieurs projets avec une “probabilité de succès plus faible”.

Les marchés des crypto-monnaies ont été secoués ces derniers mois à la suite de l’effondrement de l’un des plus grands acteurs de l’industrie, FTX. Armstrong a souligné ces retombées et la pression croissante sur le secteur grâce à des “acteurs sans scrupules de l’industrie” faisant référence à FTX et à son fondateur, Sam Bankman-Fried.

“L’effondrement de FTX et la contagion qui en a résulté ont créé un œil au beurre noir pour l’industrie”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait probablement plus de “chaussures à laisser tomber”.

“Nous n’en avons peut-être pas vu la fin – il y aura un examen accru de diverses entreprises dans l’espace pour s’assurer qu’elles respectent les règles”, a déclaré Armstrong. « À long terme, c’est une bonne chose. Mais à court terme, il y a encore beaucoup de craintes sur le marché.

Les crypto-monnaies ont souffert aux côtés des actions technologiques alors que les investisseurs fuient les actifs plus risqués dans un contexte de ralentissement économique plus large. Le bitcoin a baissé de 58 % au cours de la dernière année, tandis que les actions Coinbase ont chuté de plus de 83 %.