Coinbase s’associe au plus grand gestionnaire d’actifs au monde, Blackrock, pour permettre aux clients d’Aladdin d’accéder aux crypto-monnaies

Le 4 août, le responsable de Coinbase Institutional, Brett Tejpaul, et donc le vice-président du produit institutionnel, Greg Tusar, ont déclaré que Coinbase avait été choisi par le géant financier Blackrock pour fournir à la plateforme Aladdin de l’entreprise un accès aux crypto-monnaies.

Blackrock choisit Coinbase pour attacher les acheteurs d’Aladdin à Crypto

La branche institutionnelle de Coinbase peut aider le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, Blackrock (NYSE : BLK), à offrir aux acheteurs institutionnels d’Aladdin un accès aux monnaies numériques. la société a noté que Blackrock avait choisi Coinbase en raison de “l’échelle, de l’expérience et de l’offre de produits intégrés” de la société. La société cotée en bourse Coinbase (Nasdaq : COIN) a une longue histoire au sein de la maison de la cryptographie depuis sa création en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam.

Blackrock, société multinationale de gestion de placements basée à New York, est l’un des plus grands établissements financiers du monde. Blackrock traite environ 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) enregistrés en 2021. Coinbase considère le partenariat avec Blackrock comme un «jalon» pour la société de qualité crypto. La plate-forme de caractère représente la qualité, la responsabilité, la dette, le réseau d’investissement associé aux retombées et c’est une plate-forme de gestion des investissements et de commercialisation conçue spécifiquement pour les acheteurs institutionnels de Blackrock.

“Blackrock et Coinbase peuvent encore faire progresser l’intégration de la plate-forme et peuvent déployer l’aspect pratique par phases pour les acheteurs intéressés”, ont écrit jeudi Tejpaul et Tusar. Au cours d’une période de temps, Rick Rieder, directeur des investissements (CIO) du gain financier sécurisé mondial chez Blackrock, a expliqué que les crypto-monnaies comme le bitcoin (BTC) sont des actifs solides. En avril, Blackrock a lancé un fonds négocié en bourse blockchain et Blackrock a été nommé “un gestionnaire de qualité primaire des réserves monétaires de l’USDC” un mois similaire.

Blackrock Exec : “Les acheteurs institutionnels sont de plus en plus curieux de gagner en exposition aux marchés des actifs numériques”

Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats de systèmes stratégiques chez Blackrock, a fait remarquer que les employés de Blackrock se sont tournés vers les monnaies numériques. “Notre unité de zone d’acheteurs institutionnels s’intéresse de plus en plus à l’exposition aux marchés des actifs numériques et à l’unité de zone ciblée sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs”, a déclaré Chalom jeudi. Le gouvernement Blackrock a ajouté :

Cette propriété de caractère peut permettre aux acheteurs de gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leurs flux de travail de gestion de portefeuille et de commercialisation existants pour une lecture complète du portefeuille de risques dans toutes les catégories de qualité.

Suite à l’annonce du partenariat Coinbase et Blackrock, COIN partage une augmentation hyperbolique de 16 PF au cours des séances de commercialisation du matin jeudi (EST). Cependant, COIN est en baisse de 72,46% par rapport à la valeur incomparable du titre. De plus, fin juin, Goldman Sachs a dégradé COIN à une note de vente.

La nouvelle fait suite à la prétendue enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à signaler le 25 juillet, et donc à la récente croissance européenne de la société. En un certain temps, Coinbase a découvert conjointement qu’il devait réduire dix-huit des effectifs de l’entreprise pour “s’assurer [Coinbase stays] sain tout au long de cette aggravation économique », en phase avec le co-fondateur et directeur de l’exploitation de la société, Brian Armstrong.

Le message Coinbase s’associe au plus grand gestionnaire d’actifs au monde, Blackrock, pour transmettre l’accès des clients d’Aladdin aux crypto-monnaies est apparu pour la première fois sur BTC Wires.