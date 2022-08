Coinbase, Roblox, Wendy’s et plus

Coinbase – Les actions de l’opérateur de services de cryptographie ont bondi d’environ 6% malgré le fait que la société ait signalé une perte plus importante que prévu mardi soir et une baisse des volumes au cours du dernier trimestre. Le rallye a coïncidé avec une hausse du bitcoin après qu’une lecture clé de l’inflation ait montré un ralentissement meilleur que prévu de la hausse des prix.

Wendy’s – La chaîne de restaurants a vu ses actions chuter de plus de 2% après avoir signalé une perte de revenus. Les ventes des restaurants comparables aux États-Unis ont augmenté de 2,3 % – moins que ce que les analystes avaient estimé – car les consommateurs ont dépensé plus prudemment. Les bénéfices de Wendy au cours du dernier trimestre ont toutefois dépassé les estimations.

Roblox – Les actions de la plate-forme de jeux vidéo ont baissé de 5% à midi après que les résultats post-marché de mardi aient manqué les attentes des analystes. La perte trimestrielle de Roblox a été plus importante que prévu et ses réservations, qui incluent les ventes comptabilisées au cours du trimestre et les revenus différés, ont diminué de 4 % d’une année sur l’autre.

Twitter – La société de médias sociaux a grimpé de plus de 3 % après qu’Elon Musk a divulgué la vente de près de 7 milliards de dollars d’actions Tesla au cours des derniers jours. Les investisseurs ne savent pas si un tribunal de la chancellerie du Delaware forcera Musk à donner suite à son accord d’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Les actions de Tesla ont gagné plus de 2,5 %.

Sweetgreen – Les actions ont chuté de 5% après que la chaîne de salades ait abaissé ses prévisions pour l’année complète et que les revenus du deuxième trimestre aient manqué les estimations des analystes. Sweetgreen a également déclaré avoir licencié 5% des employés du centre de support.

Trade Desk – Les actions de la société de publicité numérique ont grimpé de 35% après avoir fait des prévisions optimistes pour le trimestre en cours et des revenus supérieurs aux estimations du trimestre qui vient de se terminer.

Fox – La société de médias a augmenté de 4% même après que Fox ait raté les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs au cours du dernier trimestre. Le bénéfice par action a été inférieur de 1 cent aux estimations.

Unity Software – La société de logiciels a bondi de plus de 7 % après qu’Unity a annoncé une perte ajustée de 18 cents par action, soit trois cents de mieux que les estimations, selon Refinitiv. Les revenus et les prévisions d’Unity ont été inférieurs aux attentes. L’action se négocie désormais à moins de 10 % de 58,85 $ par action, qui est le prix proposé par AppLovin dans une proposition de fusion non contraignante plus tôt cette semaine.

H&R Block — La société de services de préparation de déclarations de revenus a bondi de plus de 12 % après avoir augmenté son dividende et autorisé un nouveau rachat de 1,25 milliard de dollars. H&R Block a également battu les estimations des chiffres d’affaires et des résultats au cours du dernier trimestre.

BuzzFeed – BuzzFeed a chuté de 4,3 % après avoir publié ses revenus. La société a annoncé une perte par action plus importante que prévu, notant qu’elle fait face à une hausse des coûts et à un marché publicitaire difficile.

