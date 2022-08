Coinbase révèle qu’il “évaluera tous les jetons de fourchette ETH après la fusion”

La société cotée en bourse Coinbase international a dévoilé les plans de l’entreprise pour évaluer tout fork potentiel résultant de la prochaine mise à niveau d’Ethereum appelée The Merge. Lors d’un article de journal récemment mis à jour, Coinbase a déclaré que si un tout nouveau jeton de preuve de travail (PoW) Ethereum était formé, il “sera examiné avec la même rigueur que l’autre plus qui est répertorié” sur la bourse de l’entreprise.

Coinbase met à jour le grand public concernant la possibilité d’une fusion après la fusion d’Ethereum Fork

La fusion revient d’ici peu et les connaissances montrent qu’il reste environ seize jours à partir de maintenant. The Merge est principalement l’engagement d’Ethereum à passer d’un programme algorithmique d’accord de preuve de travail (PoW) à un tout nouveau thème d’accord de preuve de participation (PoS). Actuellement, malgré le fait qu’un réseau POW semblable à ETH existe déjà dans Ethereum Classic (ETC), il a été question de créer un tout nouveau fork POW une fois la fusion appliquée.

Le fork ETH POW prévu a gagné du terrain sur le marché car une variété d’échanges cryptographiques ont créé des versions de jetons de note appelées ETHW. Au moment d’écrire ces lignes, ETHW a des mains dynamiques pour 49 $ par unité et c’est jusqu’à cinq frappeurs au cours des dernières 24 heures. La semaine dernière, le 25 août, Coinbase international (Nasdaq : COIN) a mis à jour un article de journal initialement imprimé le 16 août. La dernière mise à jour considère la possibilité d’un fork ETH POW résultant de The Merge.

Les intentions de l’article de journal expliquent cependant que Coinbase prévoit de suspendre toutes les transactions basées sur Ethereum ou ERC20 au milieu de The Merge. La récente mise à jour indique: “Si un fork ETH POW survient après The Merge, cet actif sera examiné avec la même rigueur que l’autre plus qui est répertorié sur notre échange.” Coinbase a également tweeté concernant la mise à jour sur Twitter le même jour.

“Chez Coinbase, notre objectif est de répertorier chaque plus qui est légal et sûr à répertorier”, a tweeté l’échange. «Nous pouvons évaluer tous les jetons de fork ETH après The Merge élément par élément conformément à notre politique de liste normale plus. Rassurez-vous, tous les jetons fourchus potentiels d’Ethereum, y compris les forks POW, peuvent supporter une méthode d’examen de liste stricte identique qui a terminé l’autre plus répertorié sur notre échange », a ajouté Coinbase.

Il est documenté que les échanges prendront et peuvent prendre le temps nécessaire pour disperser les actifs fourchus et quelques plates-formes de mercantilisme n’ont pas offert de prise en charge pour des fourches cryptographiques spécifiques. Coinbase a créé des choix similaires dans les fourchettes d’argent Ethereum Classic et Bitcoin. il est également documenté par des participants vétérans de la cryptographie que la détention d’actifs qui expérimenteront une fourchette de manière non privative, est que la meilleure grâce à certifier que vous obtiendrez une cryptographie fourchue plus, si une scission de la blockchain se produit.

Le message Coinbase révèle qu’il “évaluera tous les jetons de fourchette ETH après la fusion” est apparu pour la première fois sur BTC Wires.