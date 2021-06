Coinbase Pro s’ouvre au dogecoin après le gain de 6 000% de la devise cette année

Coinbase se lance enfin dans le dogecoin.

À partir de mardi, l’échange de crypto offre à ses utilisateurs Pro la possibilité d’échanger du dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague et a décollé cette année, aidée par les fréquents tweets du PDG de Tesla, Elon Musk.

Dogecoin se négocie actuellement à 32 cents, en hausse de près de 6 000 % pour l’année. Cependant, il a chuté de plus de 50 % depuis qu’il a atteint un sommet en mai.

Coinbase est l’un des plus grands échanges cryptographiques de la planète et son service Pro est conçu pour les traders professionnels. Dogecoin est également disponible à l’achat sur l’application Robinhood et via Gemini.

Coinbase a déclaré dans un article de blog qu’il commencera « immédiatement » à accepter les transferts entrants vers Coinbase Pro. S’il y a suffisamment de liquidités, la négociation de dogecoin commencera jeudi à 9 h 00, heure du Pacifique, dans les emplacements pris en charge. Cependant, les échanges seront échelonnés.

La société a annoncé son intention de se lancer en trois phases : post-seulement, limite uniquement et trading complet.

« Si à un moment donné l’un des nouveaux carnets d’ordres ne répond pas à notre évaluation d’un marché sain et ordonné, nous pouvons conserver le carnet dans un état pendant une période plus longue ou suspendre les échanges », a écrit la société, citant son règles commerciales,

Dogecoin n’est pas encore disponible sur le site Web principal de Coinbase ou ses applications mobiles grand public. La société a déclaré qu’il y aurait une « annonce séparée si et quand ce support serait ajouté ». Pour l’instant, cela signifie que les investisseurs particuliers devront chercher ailleurs.

Coinbase, qui est devenu public en avril, tire la majeure partie de son argent du commerce et du stockage de bitcoin et d’ethereum, les plus grandes crypto-monnaies.

Le PDG Brian Armstrong a été un défenseur public du dogecoin inspiré des mèmes. Dans l’appel aux résultats de la société le 13 mai, Armstrong a déclaré que « l’ajout d’actifs est quelque chose de proche et de cher » à son cœur.

Il a fait référence au dogecoin comme l’une des crypto-monnaies qui retient beaucoup l’attention et a partagé le plan de l’entreprise pour répertorier le jeton dans six à huit semaines.