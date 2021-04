Le Nasdaq a donné à Coinbase un prix de référence de 250 dollars par action avant la cotation directe prévue de mercredi, ce qui valoriserait l’échange de crypto-monnaie à environ 65,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Coinbase est en passe de devenir la première grande entreprise de cryptographie à entrer en bourse aux États-Unis et, si elle atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, sera instantanément l’une des 85 entreprises les plus précieuses du pays. La valeur de l’entreprise a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée aux côtés du bitcoin et de l’éthereum, les principales devises échangées sur le site.

Coinbase a choisi la voie de la cotation directe sur le marché public plutôt que de poursuivre une introduction en bourse traditionnelle. Cela signifie qu’au lieu de lever des liquidités en vendant de nouvelles actions à un groupe d’investisseurs institutionnels, Coinbase permet aux parties prenantes existantes de commencer à vendre immédiatement à un prix déterminé par le marché.

Le prix de référence fourni par le Nasdaq reflète les récentes transactions sur le marché privé et les contributions des banquiers d’investissement, mais n’indique pas où l’action ouvrira. Il s’agit de la première annonce directe majeure du Nasdaq. Dans les cinq cotations directes significatives qui ont eu lieu à la Bourse de New York – Spotify, Slack, Palantir, Asana et Roblox – le cours d’ouverture était en moyenne d’environ 37% au-dessus du cours de référence.

Si Coinbase ouvre avec un pourcentage d’augmentation similaire, le prix serait d’environ 343 $, très proche du prix moyen du marché privé au premier trimestre de 343,58 $.

Coinbase a déclaré la semaine dernière en annonçant les résultats préliminaires du premier trimestre que les revenus de la période avaient été multipliés par neuf pour atteindre 1,8 milliard de dollars et que le bénéfice net avait grimpé entre 730 millions de dollars et 800 millions de dollars contre 32 millions de dollars un an plus tôt. La grande majorité des transactions sur Coinbase impliquent l’achat de Bitcoin et d’Ethereum, qui ont connu une déchirure historique, grimpant de plus de 800% et de 1300%, respectivement, au cours de la dernière année.