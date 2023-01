Coinbase licencie 20 % supplémentaires de ses employés

Le ralentissement de la crypto a mis la pression sur des entreprises comme Coinbase, qui est devenue publique en 2021 et s’est développée rapidement pendant la pandémie. Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 70% par rapport à son pic de 2021.

Un certain nombre d’entreprises technologiques, dont Amazon, Meta et Salesforce, ont récemment annoncé des licenciements, beaucoup – comme Coinbase – affirmant avoir embauché de manière trop agressive lors d’une explosion d’activité au début de la pandémie. Des taux d’intérêt plus élevés, une inflation tenace et d’autres facteurs qui ont ralenti l’économie depuis lors ont forcé de nombreux dirigeants à repenser leurs plans.

Coinbase a déclaré que ses dernières réductions faisaient partie d’un plan visant à réduire les coûts de 25% ce trimestre. Les licenciements coûteraient entre 149 et 163 millions de dollars, a déclaré Coinbase. L’entreprise offre aux employés licenciés au moins 14 semaines de salaire de base, une assurance maladie et une aide à la recherche d’un prochain emploi.

Pourtant, M. Armstrong a déclaré que certains des développements récents dans le monde de la cryptographie, y compris la chute de ce qu’il a décrit comme “un grand concurrent”, pourraient “finir par profiter grandement à Coinbase”.