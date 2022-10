Coinbase, les cryptomilliardaires et les élections de mi-mandat de 2022

L’industrie de la cryptographie essaie constamment de nous vendre quelque chose de nouveau. Cette saison électorale, c’est la montée de l’électeur bitcoin, une nouvelle circonscription politique censée être prête à voter pour tout ce qui est pro-crypto.

Le Crypto Council for Innovation, un groupe commercial pro-crypto qui représente des plateformes comme Fidelity et Gemini, a publié mercredi dernier des données prétendument indiquant qu’un électeur sur sept “détient une crypto et se dit prêt à voter pour des candidats pro-crypto”. Coinbase, une plateforme de trading de crypto avec plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde, a lancé sa propre initiative d’inscription des électeurs et classe les candidats en fonction de leur convivialité envers les problèmes de crypto. Dans le même temps, un nombre restreint mais croissant de campagnes politiques ont commencé à accepter des dons de bitcoins dans le but de démontrer leurs informations d’identification cryptographiques.

Tout cela est au service de l’idée qu’un jour, il pourrait y avoir un large contingent d’électeurs qui soutiendraient les candidats pro-crypto par leurs dons et leurs bulletins de vote. Pour être clair, il est encore tôt. Les personnes à l’origine de la grande campagne de mobilisation des électeurs crypto ont déclaré à Recode que les prochains examens de mi-mandat sont essentiellement un tour d’entraînement, bien que l’objectif final soit de développer un bloc électoral prêt à voter dans l’intérêt de l’industrie de la cryptographie.

Pourtant, il n’est pas clair que cette stratégie fonctionnera nécessairement, car les personnes qui possèdent la crypto sont déjà étendues à tout le spectre politique. Certains critiques soulignent également que l’idéologie libertaire derrière le mouvement crypto ne correspond pas nécessairement à la perspective que les grandes sociétés de cryptographie encouragent les gens à s’engager dans le processus politique traditionnel.

“Dans la mesure où une telle personne existe, il s’agit probablement de quelqu’un qui est déjà profondément investi dans l’espace de la crypto-monnaie d’une manière ou d’une autre”, déclare David Golumbia, professeur à la Virginia Commonwealth University qui a écrit sur la politique du bitcoin. “L’ironie est que tout l’espace est tellement saturé de sentiments anti-gouvernementaux et d’idées anti-démocratiques.”

Les personnes qui dirigent cet effort ont une idée de qui pourraient être ces électeurs crypto. Aux États-Unis, les personnes de moins de 50 ans, ainsi que les personnes aux revenus plus élevés, sont plus susceptibles d’utiliser la cryptographie, selon une étude Pew publiée en août. Les hommes sont environ 14% plus susceptibles d’utiliser la cryptographie que les femmes, et les Américains noirs, hispaniques et asiatiques sont légèrement plus susceptibles d’utiliser la cryptographie que les Américains blancs. Bien qu’il soit loin d’être clair que l’utilisation de la cryptographie est suffisante pour donner envie à quelqu’un de voter pour des causes pro-crypto, certains stratèges disent que suffisamment de personnes possèdent maintenant la cryptographie pour que le groupe puisse avoir une certaine influence politique. À l’heure actuelle, environ 16% des adultes américains ont utilisé la crypto-monnaie au moins une fois.

“L’une des façons d’accélérer les progrès politiques sur Web3 est le moment où les candidats commencent à interroger sur Web3 et voient combien de personnes le détiennent”, a déclaré Chris Lehane, un éminent consultant politique démocrate qui travaille maintenant pour Haun Ventures, qui a été fondée par l’ancienne partenaire d’Andreessen-Horowitz, Kathryn Haun. “En sortant de la politique, vous ne voyez tout simplement pas de cohortes de cette taille.”

À l’heure actuelle, la cryptographie ne suit pas les lignes de parti comme le font les grands problèmes comme la réforme des armes à feu, le changement climatique et l’avortement. Les candidats républicains et démocrates ont soutenu et critiqué la crypto, et il y a des membres des deux partis dans le Congressional Blockchain Caucus, un groupe de législateurs qui étudient la technologie. Un sondage réalisé par Morning Consult à la fin de l’année dernière a révélé que des parts similaires de démocrates et de républicains sont favorables à moins de réglementations sur la cryptographie, et des enquêtes commandées par des entreprises pro-crypto ont produit des résultats comparables.

Haun Ventures a récemment commandé une enquête Morning Consult montrant que les électeurs de l’État swing soutiennent probablement l’idéologie derrière Web3, un terme que certains utilisent pour désigner des technologies telles que les crypto-monnaies et la blockchain, et ont constaté que les «électeurs Web3» dans le New Hampshire, Nevada, Ohio, et la Pennsylvanie était légèrement démocrate. GMI PAC, un super PAC soutenu par plusieurs sociétés de capital-risque et d’investissement axées sur la cryptographie ainsi que le fonds spéculatif dirigé par le personnage mineur de l’ère Trump Anthony Scaramucci, a également publié un sondage ce mois-ci soulignant que de nombreux électeurs utilisent maintenant activement ou pourraient vouloir utiliser des crypto-monnaies.

“Vous voyez l’industrie canaliser des dizaines de milliards de dollars pour vraiment pousser son programme réglementaire sur la colline”, a déclaré Stephen Diehl, un éminent critique de la cryptographie et co-fondateur du Center for Emerging Technology Policy, à Recode. “C’est une extension assez naturelle qu’ils essaieraient d’obtenir l’électorat.”

Alors que les utilisateurs de crypto ne semblent pas être tout à fait à l’aise dans aucun parti, les sociétés de crypto essaient toujours de les faire voter pour des candidats pro-crypto. Après avoir lancé son initiative d’inscription des électeurs l’été dernier, Coinbase a créé un «portail d’action législative» dans son application, qui est généralement utilisé pour surveiller les prix de la crypto et échanger diverses crypto-monnaies. Ce portail classe les politiciens en fonction de leur soutien à la cryptographie à l’aide des données collectées sur leurs déclarations publiques, leur dossier législatif et s’ils acceptent ou non les dons de campagne de cryptographie. La note du chef de la majorité Chuck Schumer, par exemple, est négative, tandis que celle de l’autre sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand, est très positive.

«Nous essayons de construire des choses qui sont des infrastructures éducatives qui survivent à ce mi-mandat, qui survivent aux élections de 2024, qui donnent aux gens un moyen de s’engager dans le processus, non seulement en octobre et dans une année électorale, mais [in] Mars d’une année creuse », a déclaré Miti Sathe, qui dirige l’engagement communautaire chez Coinbase et a précédemment travaillé sur la campagne Obama. «Nous maintenons l’enthousiasme autour des problèmes de cryptographie pour notre communauté parce que c’est ce que nous entendons de la part de la communauté. ”

À l’heure actuelle, de nombreux politiciens répertoriés dans les systèmes de Coinbase n’ont aucune note, bien que Sathe espère que la politique de cryptographie deviendra bientôt un problème de vote suffisamment important pour que davantage de responsables prennent position publiquement. En attendant, l’application dirige également les utilisateurs de Coinbase vers un site Web qui envoie un e-mail de formulaire aux politiciens les exhortant à soutenir les «politiques pro-crypto». Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a a dit que l’application pourrait éventuellement aider les politiciens à solliciter des dons et à s’étendre aux élections en dehors des États-Unis. Cependant, à la suite de discussions entre employés sur la justice raciale et le meurtre de George Floyd en 2020, Armstrong a interdit les débats internes sur la politique et a déclaré que l’entreprise “se concentrerait au minimum sur des causes” sans rapport avec son activité principale.

Au-delà de l’engagement direct des électeurs, il y a le mouvement parmi certains politiciens pro-crypto d’accepter les dons de crypto-monnaie. Il n’y a pas beaucoup de différence entre quelqu’un qui envoie une crypto-monnaie de campagne qu’il convertit ensuite en dollars qu’il peut facilement dépenser, et une personne qui convertit la crypto elle-même avant de faire un don. Pourtant, les politiciens peuvent désormais accepter la cryptographie via plusieurs plates-formes, notamment Coinbase, BitPay et un service appelé Engage Raise, qui se concentre spécifiquement sur la politique. Seize candidats se sont inscrits pour accepter les dons de crypto-monnaies comme le bitcoin, l’éthereum et le dogecoin avec Engage Raise, et d’autres sollicitent directement la crypto sur leurs sites Web de campagne.

Les résultats ont été mitigés. Martin Dobelle, le PDG de la société qui gère Engage Raise, a déclaré à Recode qu’ils avaient reçu des dons cryptographiques de “probablement à mi-chemin” entre 10 et 100 personnes. Le PDG de BitPay, Bill Zielke, a déclaré à Recode dans un e-mail que la plate-forme avait traité “plus de 500 dons cryptographiques” cette année, mais ne dirait pas combien d’entre eux étaient spécifiquement destinés à des campagnes politiques, par rapport à d’autres causes. Dans le même temps, Blake Masters, un capital-risqueur républicain soutenu par Trump qui se présente au Sénat en Arizona, a levé plus d’un demi-million de dollars en vendant aux enchères 99 versions NFT du livre qu’il a co-écrit avec le donateur républicain Peter Thiel, ainsi que avec la possibilité d’assister à des événements sociaux.

Les données de la Commission électorale fédérale partagées avec Recode suggèrent que les campagnes ont divulgué au moins 350 reçus pour des transactions de crypto-monnaie entre le début de 2021 et la fin de septembre de cette année, bien que ce nombre puisse ne pas inclure tous les dons effectués au troisième trimestre de 2022. Pourtant, une seule campagne pourrait traiter plusieurs fois plus de reçus en monnaie traditionnelle au cours d’un cycle électoral, et seule une poignée de campagnes représentaient des reçus cryptographiques que les données de la FEC ont mis en évidence, notamment Masters, le sénateur Ron Wyden et un candidat démocrate nommé Matt West dans Oregon. La FEC autorise les dons cryptographiques, mais a émis des recommandations sur la manière dont les contributions cryptographiques doivent être divulguées.

“Les États rédigent des directives à ce sujet, mais il est tôt”, a déclaré Sarah Bryner, directrice de la recherche et de la stratégie chez OpenSecrets, à Recode. “Je pense donc que les candidats et les comités politiques sont un peu prudents pour une bonne raison d’accepter ou de solliciter de l’argent de ce type.”

La plus grande influence de la crypto sur la politique, cependant, ne s’exprime pas en bitcoin ou en ethereum. Il s’agit de dollars américains – et beaucoup d’entre eux. Une série de PAC pro-crypto ont vu le jour avec de l’argent pour soutenir les politiciens pro-crypto des deux partis, notamment la Blockchain Association, Web3 Forward et Crypto Innovation. Une multitude de groupes de réflexion et de sociétés de lobbying sont déjà arrivés sur le Beltway, désireux d’influencer la façon dont les politiciens élaborent les nouvelles réglementations cryptographiques. Et puis il y a la nouvelle classe de donateurs crypto : Sam Bankman-Fried, le milliardaire fondateur et PDG de la plate-forme crypto FTX, a suggéré qu’il pourrait dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars pour les élections de 2024 – bien qu’il ait récemment reculé sur l’idée – et se classe parmi les donateurs individuels les plus influents de ce cycle électoral.

Pourtant, alors que la tentative de mobilisation des électeurs en faveur de la crypto n’est qu’une partie d’un mouvement plus large visant à incorporer la crypto dans la politique institutionnelle, les personnes à l’origine de l’effort ont déclaré qu’elles espéraient que les détenteurs de crypto pourraient devenir une véritable force lors des futures élections. Alors que les sociétés de cryptographie sont naturellement enthousiasmées par l’idée, d’autres s’inquiètent déjà de ce que pourrait finalement signifier une base de vote cryptographique influente.

“Vous allez voir quelqu’un et vous dites : ‘Eh bien, pour qui votez-vous ?’ Et ils disent: “Eh bien, lequel est le meilleur pour la cryptographie?”, A déclaré Rohan Gray, professeur de droit à l’Université Willamette, qui a conseillé la représentante Rashida Tlaib sur la réglementation des pièces stables. “Mais lorsqu’un nombre non négligeable de personnes qui se présentent aux élections ne croient pas réellement au processus électoral ou sont carrément fascistes dans leurs objectifs, être un électeur à problème unique autour de la cryptographie est particulièrement dangereux pour la démocratie.”