Coinbase, le plus grand échange de crypto des États-Unis, rapporte une perte de 1,1 milliard de dollars

La crypto va mal. Le bitcoin et l’éther, les deux plus grandes crypto-monnaies, sont en baisse de plus de 50 % depuis le début de l’année. Ce ne sont pas seulement les commerçants de crypto qui ressentent la douleur ; les échanges cryptographiques le sont aussi. Mardi, Coinbase, la plus grande bourse aux États-Unis, a déclaré une perte de 1,094 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Au début du trimestre, le 1er avril, le bitcoin était à 46 000 $ et l’éther à 3 450 $. À la fin du trimestre, le 30 juin, ces prix avaient chuté à 19 900 $ et 1 070 $, respectivement. Coinbase est un échange où les investisseurs en crypto peuvent acheter et échanger plus de 50 crypto-monnaies différentes. Coinbase est l’une des rares sociétés de cryptographie cotées en bourse à avoir disparu public en avril 2021.

C’est un net renversement par rapport au même trimestre l’an dernier. Au deuxième trimestre 2021, alors que la crypto connaissait un boom historique, Coinbase a réalisé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Il est resté dans le noir pendant le reste de l’exercice, gagnant 400 millions de dollars et 840 millions de dollars aux troisième et quatrième trimestres, respectivement, avant de perdre 430 millions de dollars au premier trimestre de 2022.

À la fin du premier trimestre, les clients de Coinbase disposaient de 256 milliards de dollars d’actifs sur sa plateforme. À la fin du trimestre suivant, ce montant avait chuté de 63 % à 96 milliards de dollars, en raison à la fois de la baisse des valeurs cryptographiques et du fait que les clients encaissaient leurs jetons contre des monnaies fiduciaires.

Coinbase dispose de 6,2 milliards de dollars en espèces et de 428 millions de dollars supplémentaires en actifs cryptographiques, selon une lettre aux actionnaires.

La société a largement imputé la perte à conditions macroéconomiques qui ont déclenché un ralentissement cryptographique plus large. Lorsque la Réserve fédérale a commencé en mai à relever les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse de l’inflation, les actifs spéculatifs, y compris les entreprises technologiques qui n’ont pas encore transformé d’énormes bases d’utilisateurs en profits massifs, ont immédiatement pris un coup. La crypto étant parmi les actifs les plus spéculatifs, les baisses de valorisation ont été particulièrement précipitées.

C’était avant le effondrement de Lunaun jeton avec une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars, a provoqué un effet de contagion qui est vu plusieurs entreprises de crypto déclarer faillite.

Dans une lettre aux actionnaires, la direction de Coinbase a décrit le ralentissement de la crypto comme une bosse sur la route et a émis une note optimiste quant à l’avenir.

“Le ralentissement actuel est venu rapidement et furieusement, et nous constatons que le comportement des clients reflète celui des marchés baissiers passés”, indique la lettre. Pendant ces marchés baissiers, nous restons concentrés sur la construction d’excellents produits… Chaque cycle de cryptographie a atterri plus haut que le précédent, en raison des innovations construites pendant les virages à la baisse.”