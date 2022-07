Coinbase fustige la SEC pour une affaire de délit d’initié

Coinbase a repoussé les affirmations de la Securities and Exchange Commission selon lesquelles il propose des titres non enregistrés, à la suite d’accusations de fraude contre un ancien employé de la société.

Un ancien chef de produit Coinbase a été inculpé jeudi, ainsi que deux autres personnes, de fraude électronique en relation avec un prétendu stratagème de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies. L’affaire est la première du genre.

Les procureurs américains ont accusé les individus d’avoir comploté pour profiter de l’inscription de nouveaux jetons sur la plateforme Coinbase avant qu’ils ne soient annoncés publiquement.

Dans une plainte distincte déposée jeudi, la SEC a déclaré que neuf des 25 jetons qui auraient été échangés dans le cadre du stratagème étaient des titres.

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a nié les allégations jeudi dans un article de blog intitulé “Coinbase ne répertorie pas les titres. Fin de l’histoire.”

“Sept des neuf actifs inclus dans les charges de la SEC sont répertoriés sur la plate-forme de Coinbase”, a déclaré Grewal dans le blog. “Aucun de ces actifs n’est un titre.”

“Coinbase a un processus rigoureux pour analyser et examiner chaque actif numérique avant de le rendre disponible sur notre échange – un processus que la SEC elle-même a examiné.”

La question de savoir si certaines crypto-monnaies doivent être considérées comme des valeurs mobilières est une question controversée qui a troublé à la fois les régulateurs et les entreprises de cryptographie.

Ripple, une société de blockchain basée à San Francisco, se bat actuellement contre une action en justice de la SEC qui prétend que XRP, une crypto-monnaie à laquelle elle est étroitement associée, devrait être traitée comme une sécurité.

Cela remonte à une affaire notable de la Cour suprême connue sous le nom de test Howey, qui considère un actif comme une sécurité s’il répond à certains critères. Selon la SEC, un titre est défini comme “un investissement d’argent, dans une entreprise commune, avec une attente raisonnable de profit provenant des efforts d’autrui”.

La position de la SEC est importante car elle signifie que Coinbase pourrait être contraint de classer certaines des crypto-monnaies qu’elle propose comme des instruments financiers réglementés.

Le processus d’inscription des valeurs mobilières, telles que les actions d’une société, implique des exigences rigoureuses en matière de divulgation et d’enregistrement. Les crypto-monnaies, en revanche, ne sont pas réglementées et ne sont donc pas soumises au même niveau de contrôle.

Coinbase est connu pour être plus conservateur avec son cadre de liste de jetons que certains autres échanges. Binance et FTX proposent tous deux plus de 300 pièces, par exemple, tandis que Coinbase en répertorie un peu plus de 200, selon les données de CoinGecko.

Néanmoins, la SEC pense que la société héberge des titres non réglementés sur sa plate-forme, une affirmation que Coinbase nie.

Caroline Pham, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission, a également pesé sur l’affaire jeudi, qualifiant les accusations de fraude en valeurs mobilières de la SEC d'”exemple frappant de” réglementation par l’application “. La CFTC supervise les opérations de change.

“Les allégations de la SEC pourraient avoir de vastes implications au-delà de ce seul cas, soulignant à quel point il est essentiel et urgent que les régulateurs travaillent ensemble”, a déclaré Pham dans un communiqué. “La clarté de la réglementation vient du fait d’être à l’air libre, pas dans le noir.”

Grewal de Coinbase a souscrit à l’évaluation de Pham.

“Au lieu d’élaborer des règles sur mesure de manière inclusive et transparente, la SEC s’appuie sur ces types de mesures d’exécution ponctuelles pour essayer de faire entrer tous les actifs numériques dans sa juridiction, même les actifs qui ne sont pas des titres”, a-t-il déclaré dans le article de blog.