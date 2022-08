Coinbase, FTX et Binance reçoivent des demandes du Congrès sur les escroqueries cryptographiques

Dans sa première incursion dans le secteur de la cryptographie, le House Committee on Oversight and Reform intensifie la pression sur les agences fédérales et les échanges cryptographiques pour protéger les Américains contre les fraudeurs.

Dans une série de lettres envoyées mardi matin, le comité a demandé à quatre agences, dont la Direction du Trésor, la Commission fédérale du commerce, la Commodity Futures Trading Commissionet la Securities and Exchange Commissionainsi que cinq échanges d’actifs numériques – Coinbase, FTX, Binance.FR, Krakenet KuCoin – pour obtenir des informations et des documents sur ce qu’ils font, le cas échéant, pour protéger les consommateurs contre les escroqueries et lutter contre la fraude liée à la crypto-monnaie.

Plus d’un milliard de dollars de crypto ont été perdus à cause de la fraude depuis le début de 2021, selon les recherches de la FTC.

“Alors que les histoires de prix qui montent en flèche et de richesses du jour au lendemain ont attiré les investisseurs professionnels et amateurs vers les crypto-monnaies, les escrocs ont encaissé”, a écrit le représentant Raja Krishnamoorthi, D.-Ill., président du sous-comité sur la politique économique et des consommateurs. “L’absence d’autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans de nombreuses situations, l’irréversibilité des transactions et la compréhension limitée que de nombreux consommateurs et investisseurs ont de la technologie sous-jacente font de la crypto-monnaie une méthode de transaction préférée des escrocs.”

Les lettres demandent aux agences fédérales et aux échanges cryptographiques de répondre d’ici le 12 septembre avec des informations sur ce qu’elles font pour protéger les consommateurs. Le comité dit que ces réponses pourraient être utilisées pour élaborer des solutions législatives.

En particulier, les lettres demandent que les échanges produisent des documents remontant au 1er janvier 2009, qui affichent les efforts pour lutter contre les escroqueries et la fraude cryptographiques, ainsi que les tentatives faites pour “identifier, enquêter et supprimer ou signaler les actifs numériques potentiellement frauduleux”. ou comptes », ainsi que de mettre en lumière les discussions sur « l’opportunité d’adopter des politiques plus strictes ».

Dans une lettre, adressée à Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de FTX, le comité note que “alors que certaines bourses examinent les crypto-monnaies avant de les lister, d’autres autorisent la liste des actifs numériques avec peu ou pas de vérification”.

La société d’analyse de blockchain Chainalysis a découvert que 37% des revenus de l’escroquerie cryptographique l’année dernière étaient allés à des “tirs de tapis”, un type de stratagème qui implique que les développeurs inscrivent un jeton sur un échange, le gonflent, puis disparaissent avec les fonds.

Binance.US, qui a également reçu une enquête du comité mardi, a été accusé dans un recours collectif d’avoir induit les consommateurs en erreur sur la sécurité d’investir dans le stablecoin indexé sur le dollar américain connu sous le nom de terraUSD (ou UST, pour faire court) et son jeton sœur, luna. À leur apogée, Luna et UST avaient une valeur marchande combinée de près de 60 milliards de dollars. Maintenant, ils sont essentiellement sans valeur.

Les inquiétudes concernant la sécurité des fonds cryptographiques garés sur des plates-formes centralisées ont également gagné du terrain suite au récent effondrement de Voyager Digital et Celsius, deux applications populaires parmi les commerçants de détail en raison du rendement annuel en pourcentage à deux chiffres autrefois offert par les deux sociétés. Les faillites ultérieures de ces deux plates-formes ont mis en évidence la question de savoir qui détient les actifs de crypto-monnaie lorsqu’une entreprise de garde fait faillite. Dans les procédures de faillite de Voyager et de Celsius, les clients sont considérés comme des créanciers non garantis, plutôt que comme des déposants bancaires assurés par le gouvernement fédéral, ce qui signifie qu’il n’y a aucune garantie qu’ils récupéreront une partie de leur argent.

En ce qui concerne la relation entre l’investisseur et l’échange de crypto, les termes et conditions varient. Dans un dépôt financier sorti en mai, Coinbase a déclaré que ses utilisateurs seraient traités comme des “créanciers chirographaires généraux” en cas de faillite.

Krishnamoorthi a également noté que les agences semblent souvent agir à contre-courant et donner des conseils incohérents aux acteurs du secteur privé. “Sans définitions et orientations claires, les agences poursuivront leurs luttes intestines et seront incapables de mettre en œuvre efficacement les protections des consommateurs et des investisseurs liées aux crypto-monnaies et aux bourses sur lesquelles elles sont négociées.”