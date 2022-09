Coinbase finance une poursuite contre le département du Trésor suite aux sanctions de Tornado Cash

Coinbase paie la facture d’un procès intenté contre le département du Trésor jeudi par les utilisateurs du service de cryptographie récemment sanctionné, Tornado Cash.

Les six plaignants comprennent des employés de Coinbase et d’autres utilisateurs du service de mixage qui a été mis sur liste noire par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor en août.

Des services de mixage comme Tornado Cash sont utilisés pour obscurcir les transactions cryptographiques, qui, bien qu’anonymes, sont facilement traçables. Le département du Trésor a fait valoir que ce service particulier avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie numérique au cours des trois dernières années par des pirates nord-coréens et d’autres acteurs malveillants.

Mais dans certains cas, les services de mixage sont utilisés pour des raisons légitimes de confidentialité. Un plaignant, analyste principal des risques de sécurité chez Coinbase, a utilisé le service pour anonymiser les dons à l’Ukraine de peur que son adresse ne soit ciblée par des groupes de piratage russes. Un autre s’inquiétait pour la sécurité de sa famille.

“Chacun est un Américain qui veut simplement se livrer à une activité entièrement légale en privé”, selon le procès.

Les sanctions étaient une décision unique du Trésor de mettre sur liste noire les logiciels open source, par rapport à une entité ou une personne. Les passionnés de crypto ont fait valoir que cette décision était un dépassement, crée un nouveau précédent juridique et pourrait avoir des effets d’entraînement négatifs pour l’industrie technologique.

“Nous avons vu cela comme un problème beaucoup plus important”, a déclaré à CNBC le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal. “Cela crée un dangereux précédent – si ce code peut être désigné sans aucune limite imposée par la loi, toute technologie, tout outil ou système pourrait être un jeu équitable.”

Grewal, ancien avocat général adjoint de Facebook, a déclaré que cela pourrait avoir un effet dissuasif sur l’innovation. Il a comparé le scénario Tornado Cash à la police pourchassant des voleurs armés sur une autoroute. Afin d’attraper les criminels, “nous n’interdirons pas toute utilisation de cette autoroute”. Grewal a déclaré que c’était la première fois que Coinbase soutenait financièrement un procès externe et prévoyait de payer les avocats des plaignants, ainsi que d’autres coûts associés à la poursuite des réclamations devant un tribunal fédéral.

La poursuite de jeudi fait valoir que la décision est allée au-delà de l’autorité du Trésor et, comme Coinbase l’a dit dans un article de blog, utilise “un marteau au lieu d’un scalpel”. Les plaignants affirment que cela a causé un préjudice financier car leur argent est toujours verrouillé sur Tornado Cash et a nui aux utilisateurs qui se fient aux outils pour des raisons de confidentialité. L’affaire demande à la Cour de retirer les contrats intelligents Tornado Cash de la liste des sanctions américaines.

Coinbase est le plus grand échange crypto américain en termes de volume de transactions et a publiquement plaidé en faveur de réformes cryptographiques à Washington, tout en traitant une série de récentes enquêtes de la SEC. La Securities and Exchange Commission a récemment demandé des informations à Coinbase sur la liste des crypto-monnaies qui, selon l’agence, pourraient avoir été des titres non enregistrés. La SEC se penche également sur son programme de récompenses cryptographiques, connu sous le nom de jalonnement.

“Nous avons plaidé pour une réforme de la réglementation dans tout Washington et ce travail se poursuivra”, a déclaré Grewal. “Nous pouvons continuer à coopérer et à nous associer aux agences qui sont contestées dans ce cas, car il ne s’agit pas de remettre en question la bonne foi de qui que ce soit, mais de s’assurer que l’état de droit s’applique.”