Les actions de Coinbase ont ouvert à 381 $ sur le Nasdaq mercredi matin, donnant à l’échange de crypto-monnaie une capitalisation boursière initiale de 99,6 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. Les actions ont rapidement grimpé jusqu’à 429 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 112 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Contournant le processus d’introduction en bourse traditionnel, Coinbase a inscrit directement ses actions, permettant aux employés et aux actionnaires existants de vendre immédiatement des actions à un prix basé sur le marché. Le Nasdaq a fourni un prix de référence de 250 $ mardi soir, mais aucune action n’a changé de mains à ce niveau.

Hors options et unités d’actions restreintes, la capitalisation boursière de Coinbase est d’environ 80 milliards de dollars. Y compris les options et les RSU, c’est déjà l’une des 85 sociétés américaines les plus précieuses.

Fondé en 2012 dans le but de simplifier l’achat de bitcoin, Coinbase est devenu l’échange de crypto-monnaie le plus populaire aux États-Unis et sa valeur a grimpé en flèche aux côtés des monnaies numériques Bitcoin et Ethereum. Le service compte désormais 56 millions d’utilisateurs, contre 43 millions fin 2020 et 32 ​​millions l’année précédente. Lors de son dernier tour de financement privé en 2018, les investisseurs ont évalué Coinbase à 8 milliards de dollars.

Coinbase arrive sur le marché public alors qu’un montant record d’argent se déverse dans les crypto-monnaies et les investisseurs technologiques ont soif d’histoires à forte croissance. Snowflake, Palantir, DoorDash, Airbnb et Roblox sont tous devenus publics au cours des six derniers mois et ont des capitalisations boursières allant de 45 milliards de dollars à 106 milliards de dollars.

Par rapport à ces entreprises et à d’autres en cours d’introduction en bourse, la croissance récente de Coinbase est sans précédent. La société a déclaré la semaine dernière en annonçant les résultats préliminaires du premier trimestre que les revenus de la période avaient été multipliés par neuf par rapport à il y a un an pour atteindre 1,8 milliard de dollars, et que le bénéfice net était passé de 32 millions de dollars à entre 730 et 800 millions de dollars. Le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles (MTU) est passé de 2,8 millions trois mois plus tôt à 6,1 millions.

Pour toute l’année 2020, les revenus ont plus que doublé pour atteindre 1,28 milliard de dollars, et la société est passée d’une perte en 2019 à un bénéfice de 322,3 millions de dollars.

La plupart des transactions sur Coinbase impliquent l’achat de Bitcoin ou d’Ethereum, qui ont connu une déchirure historique, grimpant respectivement de 800% et 1300% au cours de la dernière année. La société a déclaré que ses performances à court terme seraient en grande partie déterminées par les prix des crypto-monnaies.

Bryan Armstrong, co-fondateur et PDG de Coinbase, détient 39,6 millions d’actions. En août, Armstrong a reçu une prime de performance de plusieurs milliards de dollars liée au cours de l’action de la société, lui permettant potentiellement d’acheter jusqu’à 9,29 millions d’options à 23,46 $ sur 10 ans.

REGARDEZ: Les débuts publics de Coinbase sont un moment historique pour les crypto-monnaies