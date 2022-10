Coinbase et d’autres actions cryptographiques glissent sur les données d’inflation à chaud

Actions d’échange de crypto-monnaie Coinbase a plongé de plus de 10% jeudi après que l’indice des prix à la consommation a montré que l’inflation avait continué d’augmenter en septembre au-delà des attentes de Wall Street.

Bitcoin et d’autres actions liées au succès de la crypto ont également ressenti la douleur. Blockchain anti-émeute , Marathon Numérique et Microstratégie étaient tous inférieurs d’environ 7 %, tandis que Bloquer (anciennement Square) était en baisse d’environ 6 %.

Les marchés plus larges se négociaient également à la baisse sur la nouvelle inflation lue par le Bureau of Labor Statistics. Mais les actions cryptographiques ont connu des chutes plus fortes que les principaux indices comme le Composé Nasdaq en baisse d’environ 1,5 %, et la S&P 500 en baisse d’environ 1 %.

Au cours des derniers mois, une hausse de l’inflation a été suivie d’une volatilité à Wall Street. En effet, des nouvelles plus décevantes sur l’inflation signifient que la Réserve fédérale pourrait mettre en œuvre des hausses de taux d’intérêt plus importantes, ralentissant davantage la croissance économique.

Les données de l’IPC de jeudi cimentent probablement les hausses de taux consécutives de 0,75 point de pourcentage en novembre et décembre. Cela diminue l’appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués, comme les crypto-monnaies et les actions liées à la cryptographie.