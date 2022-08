Coinbase et BlackRock dévoilent un partenariat cryptographique

Échange de crypto-monnaie Coinbase jeudi annoncé un partenariat avec BlackRock qui permettra aux clients institutionnels de la société de gestion d’investissement d’utiliser son service pour acheter de la crypto-monnaie, à commencer par le bitcoin.

Le partenariat fournira aux clients d’Aladdin, le logiciel de gestion de portefeuille de BlackRock, un accès direct à la cryptographie via Coinbase Prime, le service d’investissement institutionnel de la bourse. Coinbase fournira des services tels que le trading de crypto, la garde, le courtage principal et les capacités de reporting à la clientèle d’Aladdin via le partenariat, selon un communiqué.

“Nos clients institutionnels sont de plus en plus intéressés par une exposition aux marchés des actifs numériques et se concentrent sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs”, a déclaré Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques de l’écosystème chez BlackRock, dans un communiqué. “Cette connectivité avec Aladdin permettra aux clients de gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leurs flux de travail de gestion de portefeuille et de négociation existants pour une vue globale du risque sur toutes les classes d’actifs.”

Les actions de Coinbase ont augmenté de plus de 16 % jeudi après l’annonce. Cela survient après une baisse de plus de 50% des actions de la société au cours des six derniers mois, selon CNBC.

Cela survient également au milieu d’une période d’incertitude pour le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Ces derniers mois ont vu une “crypto hiver,“, le marché global perdant environ 2 billions de dollars en valeur, bien qu’il y ait eu des rebonds récents.

Dans sa déclaration, Coinbase a souligné que leur service était le “pont le plus fiable vers la cryptoéconomie”, offrant des pratiques de sécurité, d’assurance et de conformité aux institutions pour fournir un accès sécurisé aux marchés de la cryptographie.