« Je pense que les entreprises qui ont présenté des propositions solides pour ces produits et services comptent parmi les plus grandes sociétés de services financiers », a ajouté Grewal.

SAN ANSELMO, CALIFORNIE – 06 JUIN : Dans cette illustration photo, le logo Coinbase est affiché sur un écran le 06 juin 2023 à San Anselmo, Californie. La Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre la bourse de crypto-monnaie Coinbase pour avoir prétendument violé les lois sur les valeurs mobilières en agissant en tant que bourse, courtier et agence de compensation sans s’inscrire auprès de la Securities and Exchange Commission. (Illustration photo par Justin Sullivan/Getty Images)

Néanmoins, Grewal a émis une note positive quant à la perspective d’approbation d’autres ETF Bitcoin – le plus tôt possible.

La société mère de la société de gestion d’actifs, Digital Currency Group, ainsi que l’échange de crypto-monnaie Gemini et la filiale DCG Genesis, ont été accusés dans le cadre d’un procès intenté par le procureur général de New York d’avoir fraudé des investisseurs de plus d’un milliard de dollars.

Le Bitcoin a augmenté d’environ 72 % au cours de l’année à ce jour, dans le cadre d’un retour furtif pour la plus grande monnaie numérique du monde après d’énormes baisses en 2022.

La demande des investisseurs pour le token s’est accrue ces derniers mois, alors que le marché réagit à la perspective que la Réserve fédérale mette fin à sa campagne de hausse persistante des taux d’intérêt et que l’anticipation se développe autour du prochain événement de « réduction de moitié » du bitcoin, qui verra des récompenses pour le bitcoin. les mineurs ont été réduits de moitié, limitant ainsi l’offre de pièces.

Pourtant, les volumes de transactions ont diminué, car les investisseurs particuliers ne sont plus intéressés à s’engager sur le marché à la lumière d’un manque de volatilité et en réponse aux graves blessures subies par des acteurs autrefois importants du secteur comme FTX, BlockFi et Three Arrows Capital.

FTX a fait faillite l’année dernière après que les investisseurs ont fui en masse la plateforme en raison d’inquiétudes concernant sa liquidité. L’entreprise et son fondateur Sam Bankman-Fried sont accusés d’avoir fraudé des investisseurs dans le cadre d’un stratagème de plusieurs milliards de dollars. Bankman-Fried est jugé pour ces allégations.

S’adressant au procès, Grewal s’est dit « très encouragé et assez optimiste qu’un certain nombre de mauvais acteurs dans ce domaine soient tenus pour responsables par le biais de procès criminels et de mesures réglementaires agressives ».

« Nous sommes très heureux qu’il y ait un certain nombre de développements qui, selon nous, sont imminents, ou en cours au moment même où nous parlons, qui ramèneront l’intérêt des investisseurs et des consommateurs pour la cryptographie », a ajouté Grewal.