Les employés de Coinbase vaporisent du champagne lors de l’introduction en bourse de la société devant le Nasdaq MarketSite à New York, aux États-Unis, le mercredi 14 avril 2021. Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images

Les actions de Coinbase ont bondi jeudi matin, un jour après que l’échange de crypto-monnaie soit devenu public dans une liste directe à succès. Le cours de l’action de la société a grimpé de 3% à environ 338 $ par action à 9h30 HE. Coinbase a été brièvement évalué à 100 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq mercredi, un événement marquant pour l’industrie de la crypto-monnaie. L’action a clôturé à 328,28 $ par action, valorisant Coinbase à 85,8 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. Les investisseurs réagissent à la nouvelle selon laquelle Cathie Wood, fondatrice et PDG d’Ark Invest, a chargé environ 245,9 millions de dollars d’actions Coinbase le premier jour de négociation de la société. Wood est un taureau bitcoin de longue date, croyant que le bitcoin et d’autres jetons numériques pourraient éventuellement faire partie du portefeuille recommandé pour les investisseurs quotidiens. Les débuts de Coinbase ont été salués comme un moment décisif pour la cryptographie, après des années de scepticisme de la part des géants de Wall Street et des régulateurs mondiaux. Mais on craint que la volatilité des actifs numériques et l’incertitude réglementaire ne pèsent sur le cours de l’action de la société à long terme – ainsi que la concurrence féroce d’autres acteurs tels que Binance, Kraken et Gemini.

« La gestion des risques d’un point de vue réglementaire et opérationnel est bien meilleure sur Coinbase » par rapport à ses concurrents, a déclaré jeudi Carol Alexander, professeur à la « Squawk Box Europe » de CNBC. « Ils ont également cette solide source de revenus provenant des frais et des services de garde. Il n’y a pas de véritable concurrent pour eux sur les bourses centralisées parce que Kraken, Gemini – je ne pense pas qu’ils soient les prochains à partir. » Coinbase a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 1,8 milliard de dollars au premier trimestre de 2021, soit une augmentation de neuf fois par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que les bénéfices sont passés de 32 millions de dollars à entre 730 et 800 millions de dollars. Le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions mensuelles de Coinbase est passé à 6,1 millions contre 2,8 millions trois mois plus tôt.

Les analystes de BTIG jeudi ont donné à Coinbase une note «d’achat» et un objectif de prix de 500 $ – 50% plus élevé que le cours de clôture de la société mercredi. « Nous pensons que COIN, l’échange de crypto-monnaie le plus populaire auprès des consommateurs aux États-Unis, est positionné pour être l’un des principaux bénéficiaires de l’adoption croissante de Bitcoin et d’autres actifs numériques alors qu’il continue de se développer aux États-Unis et à l’international », a écrit la société de courtage. dans une note aux clients. Coinbase détenait 11,3% des actifs cryptographiques mondiaux au 31 mars, et les analystes de BTIG ont déclaré que cette part de marché était « au cœur » de leur argumentaire pour la société. Si la valeur marchande de toutes les crypto-monnaies – qui s’élève actuellement à 2,2 billions de dollars – devait continuer à croître, « alors la hausse de la société pourrait être immense », ont-ils déclaré.