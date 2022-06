Coinbase cherche des licences européennes dans le but d’étendre sa croissance en dehors des États-Unis

Coinbase recherche des licences auprès de divers pays d’Europe dans le cadre d’une expansion agressive dans la région.

La bourse a déjà une présence active au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, mais souhaite s’implanter en Espagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Suisse, selon Nana Murugesan, vice-présidente internationale de Coinbase. Coinbase a récemment embauché son premier employé en Suisse, dit-il.

Le géant américain de la cryptographie se tourne vers les marchés internationaux pour stimuler la croissance au milieu des craintes d’un “hiver de la cryptographie” imminent. Plus tôt ce mois-ci, Coinbase a annoncé qu’il licencierait 18% de ses effectifs, tandis que d’autres entreprises, dont Gemini et BlockFi Have, ont pris des mesures similaires au milieu d’une baisse des prix de la cryptographie.

Pourtant, Murugesan dit que Coinbase envisage d’embaucher un directeur régional pour superviser ses opérations européennes. L’entreprise donne principalement la priorité aux “rôles critiques” dans des domaines tels que la sécurité et la conformité après une période de croissance rapide, a-t-il ajouté.

“Lorsque nous sommes entrés au Royaume-Uni et en Europe, c’était en fait lors du dernier grand marché baissier en 2015-2016”, a déclaré Murugesan, qui a rejoint Coinbase en janvier 2022.

“Mais ensuite, lorsque vous avancez rapidement jusqu’en 2017-2018, le Royaume-Uni fait désormais partie intégrante de nos activités, tout comme l’Europe”, a-t-il ajouté. “Nous sommes entrés, nous avons fait des paris. Je suis sûr que ce fut probablement une période difficile. Mais cela a porté ses fruits, de manière significative.”

Coinbase est en pourparlers pour obtenir l’approbation en vertu des règles anti-blanchiment d’argent dans un certain nombre de pays, dont la France, a déclaré Katherine Minarik, vice-présidente des affaires juridiques de la société.

La société se prépare pour MiCA, ou Markets in Crypto-Assets, une législation historique de l’UE qui vise à harmoniser la réglementation de la cryptographie à travers le bloc.