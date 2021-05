Coinbase CFO sur les investisseurs crypto, le dogecoin et la concurrence croissante

Coinbase Global a publié jeudi son premier rapport trimestriel en tant que société publique, montrant une augmentation des affaires avec un intérêt croissant du public pour l’investissement dans les pièces numériques.

Malgré la spéculation qui fait rage sur la crypto-monnaie et un nombre abondant d’offres, la classe d’actifs est volatile. Après être devenue publique il y a plus d’un mois, les actions de l’échange crypto Coinbase ont baissé de 38% par rapport à leur pic de mi-avril aux côtés du prix du bitcoin.

Dans une vaste interview après la clôture avec Jim Cramer sur «Mad Money», Alesia Haas, directrice financière de Coinbase, a parlé d’un certain nombre de sujets majeurs liés à la monnaie numérique.

Vous trouverez ci-dessous des points à retenir des questions et réponses:

Qu’est-ce que les investisseurs en crypto-monnaie achètent?

« En règle générale, la première pièce qui intéresse les gens est le bitcoin », a-t-elle déclaré. « Les autres actifs cryptographiques de la plate-forme voient un volume croissant d’actifs de négociation sur notre plate-forme, et nous pensons donc qu’au fil du temps, de plus en plus d’utilisateurs s’engagent avec de plus en plus d’actifs cryptographiques et c’est ce que nous sommes ravis de voir. »

Une réglementation de la crypto-monnaie est-elle nécessaire?

«Nous nous sommes penchés sur les réglementations depuis notre création», a déclaré Haas, soulignant que la société pense que les réglementations apporteront la confiance sur le marché. « Nous aimons nous associer aux régulateurs. Nous voulons qu’il y ait des règles du jeu équitables et nous adoptons la réglementation. Nous pensons que c’est un avantage pour notre entreprise et non un fardeau. »

Que fait Le renversement d’Elon Musk sur Bitcoin et la volatilité de la crypto dire sur les actifs?

« Je pense que la crypto est là pour rester. Je pense que la crypto est volatile, cependant, et vous pouvez voir que nous réagissons à un tweet, que nous réagirons à des titres ponctuels », a déclaré Haas. « C’est un investissement à long terme. Nous pensons que nous commençons à peine à exploiter le potentiel de la cryptographie, mais cela pourrait être un voyage cahoteux et nous pourrions voir des jours qui vont et viennent comme nous l’avons vu dans le passé. »

Les investisseurs devraient-ils prendre dogecoin sérieusement?

« Nous laissons cela à la décision de nos utilisateurs. Nous sommes une plate-forme. Nous voulons offrir tous les actifs qui répondent à nos normes de cotation et nous espérons être le lieu où vous pouvez venir échanger tout ce que vous voulez échanger », a déclaré Haas . « Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous sommes lents. Nous devons ajouter plus d’actifs. Nous faisons de gros investissements pour améliorer la rapidité de l’ajout d’actifs, mais clairement, le marché parle. »

Mastercard, Visa, PayPal et d’autres sociétés financières ont fait des progrès dans la crypto. Des inquiétudes au sujet de la concurrence?

« Nous leur souhaitons la bienvenue. Il y a trois ans, lorsque nous étions la seule entreprise de cryptographie, nous étions un peu seuls, et maintenant que nous voyons la plupart des fintech adopter la crypto et les grands acteurs des services financiers, cela dit vraiment que la crypto est arrivée, comme cela devient courant, c’est là pour rester, mais cela évolue », a déclaré Haas.