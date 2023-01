Coinbase atteint un règlement de 100 millions de dollars avec les régulateurs de New York

“Nous avons trouvé des échecs qui justifiaient vraiment la mise en place d’un contrôleur indépendant plutôt que d’attendre un règlement”, a déclaré Adrienne A. Harris, surintendante des services financiers de l’État de New York, dans une interview. «Nous avons été très francs sur les problèmes de financement illicite dans l’espace. C’est pourquoi notre cadre maintient les sociétés de cryptographie au même niveau que les banques.

Coinbase n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le règlement, qui indique que Coinbase progresse encore trop lentement dans ses efforts pour examiner ses anciens comptes à la recherche de fonctionnalités suspectes, nécessitera que l’échange travaille avec le moniteur pendant au moins un an, car il met en place des systèmes pour améliorer son opération de conformité. Les régulateurs de New York n’ont pas identifié le moniteur.

Mme Harris a déclaré que le service de conformité de Coinbase n’avait pas réussi à suivre la croissance rapide de la bourse. Fondée à San Francisco en 2012, Coinbase a une capitalisation boursière de plus de 7,6 milliards de dollars et est la plus grande plateforme de crypto trading basée aux États-Unis, avec 100 millions d’utilisateurs dans le monde. La plupart de ses pairs sont basés dans des juridictions où les réglementations sont généralement plus légères. FTX, par exemple, était basé aux Bahamas.