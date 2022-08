Coinbase annonce une baisse de 63% de ses revenus dans un contexte de ralentissement de l’industrie.

La société a déclaré que les revenus du deuxième trimestre s’élevaient à 808 millions de dollars, contre 2,2 milliards de dollars un an plus tôt. Son nombre de clients mensuels est passé à neuf millions contre 8,8 millions l’an dernier, mais il était en baisse par rapport aux 9,2 millions du trimestre précédent. Coinbase a également enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars, contre des bénéfices de 1,6 milliard de dollars il y a un an.

Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, a signalé une baisse de 63% de ses revenus mardi, alors qu’il résiste à un ralentissement plus large du marché de la cryptographie.

Les résultats ont souligné les défis difficiles auxquels Coinbase est confronté à un moment turbulent pour l’industrie de la cryptographie. Les prix des principales crypto-monnaies se sont effondrés en mai et juin alors qu’une série d’entreprises expérimentales de crypto-monnaie se sont effondrées, plongeant les investisseurs dans la ruine financière. Le crash a entraîné des licenciements et des réductions de coûts dans l’ensemble de l’industrie, atténuant l’excitation qui a bondi l’automne dernier lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record.

Dans le cadre de l’effondrement de l’industrie, le cours de l’action Coinbase a chuté d’environ 75 % depuis novembre. Le succès de l’entreprise est largement lié aux fluctuations du marché plus large de la cryptographie. Au premier trimestre, environ 90% de ses revenus provenaient des frais de négociation qu’il facturait aux clients pour acheter et vendre des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether.

En juin, Coinbase a licencié 18% de son personnel, soit environ 1 100 employés. Brian Armstrong, le directeur général, a déclaré que l’entreprise avait “sur-embauché”.

Les difficultés récentes de Coinbase ont alimenté les inquiétudes quant au fait qu’il pourrait gaspiller son avance précoce dans l’industrie, alors que des concurrents comme Binance et FTX continuent de se développer pendant la récession.

Malgré ses débuts précoces, Coinbase n’a jamais pris pied sur le marché international et a récemment raté un effort d’expansion en Inde. Son lancement de produit le plus médiatisé de l’année – un marché pour les objets de collection numériques connus sous le nom de jetons non fongibles, ou NFT – est largement considéré comme un raté. Une frénésie d’embauche l’année dernière a entraîné des dépenses excessives et des ballonnements.