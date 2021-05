Coinbase a réalisé un bénéfice de 771 millions de dollars au premier trimestre, bénéficiant de la manie de la crypto-monnaie.

«L’expansion rapide de la cryptoéconomie crée également des défis pour Coinbase», a-t-il déclaré dans un lettre aux actionnaires . «Nous devons également continuer à agir rapidement pour y faire face, et cela nous incite à agir et à grandir.»

Mais Coinbase a également offert une mise en garde, affirmant que les rivaux envahissaient le marché et augmentaient la concurrence. L’entreprise a beaucoup dépensé en marketing et en développement pour garder une longueur d’avance sur ses concurrents.

La bourse de crypto-monnaie Coinbase a déclaré jeudi que son bénéfice trimestriel avait augmenté de plus de 20 fois par rapport à un an plus tôt alors que ses revenus montaient en flèche, signe de la façon dont l’enthousiasme pour les monnaies numériques s’est généralisé dans la pandémie.

Coinbase, l’une des plus grandes entreprises de crypto-monnaie au monde, était évaluée à 85 milliards de dollars le mois dernier lors de son introduction en bourse. Sa cotation a été une étape importante pour une industrie qui avait longtemps été considérée comme trop risquée ou dangereuse pour les investisseurs traditionnels. Coinbase permet aux clients d’acheter et de vendre facilement des devises numériques comme Bitcoin, et cela prend une part de chaque transaction.

Le Bitcoin et d’autres monnaies numériques ont pris de la valeur ces derniers mois, alors que les acheteurs ont trouvé de nouvelles utilisations des actifs et qu’une vague de manies de marché s’est emparée du monde financier pendant la pandémie. Cette poussée a également stimulé la croissance et les bénéfices de Coinbase. Il a déclaré jeudi que 56 millions de personnes avaient été vérifiées sur sa plateforme, contre 34 millions un an plus tôt.

Mais le cours de l’action Coinbase a chuté alors que les crypto-monnaies sont tombées de leurs plus hauts et que leur capitalisation boursière s’élève maintenant à 53 milliards de dollars. Mercredi, Elon Musk, directeur général de Tesla et partisan vocal de la crypto-monnaie, a tweeté que Tesla arrêterait d’accepter Bitcoin comme paiement pour les voitures, citant des raisons environnementales, et la valeur de Bitcoin a chuté. Un Bitcoin valait moins de 50000 dollars jeudi, contre plus de 63000 dollars à la mi-avril.

Coinbase a également été critiqué au fur et à mesure de sa croissance. Les clients ont déclaré que la société avait ignoré leurs appels à l’aide lorsque leur fortune numérique était volée ou lorsqu’ils étaient exclus de leurs comptes. Les employés actuels et anciens ont également déclaré que Coinbase avait traité injustement les employés noirs et femmes.

Cette semaine, Coinbase a déclaré que c’était augmentation de la rémunération pour ses employés alors qu’elle essayait de rester compétitive et de réduire l’incertitude. Les employés ne négocieront plus les salaires lorsqu’ils démarrent dans l’entreprise, ce qui «peut laisser derrière de manière disproportionnée les femmes et les minorités sous-représentées», a-t-il déclaré dans un article de blog.