Coin noir : les genres sont mélangés, pas agités | Divertissement | L’impression des États-Unis

En catalan et en espagnol, nous avons la possibilité de retrouver Shane Stevens (New York, 1941-2007), un auteur oublié, sauf pour les gourmets les plus sophistiqués du genre. Le plus gros problème pour accéder à ses romans – huit, écrits entre 1966 et 1985 puis disparus en tant qu’auteur même sous son pseudonyme de JW Rider – est qu’il a été tellement lu et copié par les auteurs qui lui ont succédé que certains de ses personnages et les situations nous semblent familières. à déjà vu . Son cinquième roman – À cause de la folie à partir de 1979 – vendait ce qu’il voulait et plus aux États-Unis et parmi ses nouveaux lecteurs il y avait sûrement quelques-uns des futurs scénaristes ou producteurs de séries comme Les Sopranos.



La couverture de « Dead City », publiée par les éditeurs Sajalin en espagnol et Crims.cat en catalan BT

Mais, au-delà de ce certain inconfort de lecture, c’est un plaisir de relire ces pages presque fraîchement vécues, où l’auteur enregistre presque en direct ce qu’il voit autour de lui. C’est un soulagement après avoir lu des livres et des livres qui essaient seulement de nous vendre des représentations de choses qu’ils ont lues dans d’autres livres ou vues sur des plateformes depuis le canapé de la maison.

Stevens nous ramène dans le New Jersey du début des années 70 – le roman date de 1973 – dans la lutte dans les rues des petits trafiquants et des grands gangsters pour le pouvoir, l’argent et, d’une certaine manière, pour garder leur part du rêve américain. . L’auteur ne nous épargne pas la cruauté et le nihilisme de ce qu’il voit et raconte dans un pays au début de sa faillite morale, le Vietnam avec ses mensonges et ses morts.

Salle vingt-huit

« Le sourire de Judas », de Saljo Bellver

Livre après livre, l’écrivain d’Alicante Saljo Bellver trouve sa propre voix pour des intrigues qui, sous prétexte de genre, vont plus loin, contenant un nez inné pour l’aventure, le rythme et le désir de divertir et de se divertir.



Couverture de « Le sourire de Judas », de Saljo Bellver, publié par Sala Veintiocho BT

Crims.cat

« Vienne, 1912 », d’Antoni Roca

L’un des meilleurs couples du genre noir est celui du genre historique. Surtout si son auteur, Antoni Roca à cette occasion, ne néglige pas le contexte historique dans lequel placer une bonne intrigue : une Europe que l’on sait est au bord de la fin et ses personnages ne le sont pas.



Couverture de « Vienne, 1912 », publiée en catalan par Crims.cat BT

Éditorial Alrevés

« Les voltes du mon », de Tuli Márquez

Personne ne devrait perdre de vue Tuli Márquez (1962). Il a le talent de parler de l’ici et maintenant, du nous d’une classe moyenne non lumpen face au gouffre économique ou à son inanité, avec solvabilité et crédibilité. Bonne main pour les intrigues, les dialogues, les scènes : romancier pur-sang.