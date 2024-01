COIN DES FUMEURS : LE RETOUR DES ROMANTIQUES – Journal

Le 13 janvier, un collège de trois membres de la Cour suprême, dirigé par le juge en chef du Pakistan (CJP) Qazi Faez Isa, a rendu un verdict en faveur de la Commission électorale du Pakistan (ECP). L’ECP avait contesté un jugement de la Haute Cour de Peshawar, ordonnant à l’ECP de restituer au parti le symbole électoral du Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI). Le symbole avait été retiré lorsque le PTI n’avait pas rempli certaines conditions que l’ECP avait rendues obligatoires pour les partis politiques.

Au moment où le juge Isa a annoncé son verdict, les sites de médias sociaux ont explosé de rhétorique colérique et de lamentations hurlantes. C’était ce que l’on attendait des partisans du PTI mais, étonnamment, leurs jérémiades ont en réalité été noyées dans les manifestations d’indignation beaucoup plus animées de certains journalistes, avocats et militants.

Ces gens aiment à s’imaginer comme des puritains de la démocratie. C’est très bien. Mais alors qu’on s’attendait à une critique éclairée de leur part sur le verdict, on n’a obtenu que des déclarations rhétoriques dénonçant un haut juge qui avait apparemment facilité les desseins « antidémocratiques » de l’establishment militaire (ME).

Il est intéressant de noter que lors de l’audience, retransmise en direct, les éventuels critiques du verdict se sont plaints publiquement du fait que les avocats du PTI n’étaient pas bien préparés. Les avocats du parti ne pouvaient tout simplement pas aller au-delà d’affirmer que le leader emprisonné du PTI, Imran Khan, était « l’homme politique le plus populaire du pays » et qu’un verdict en faveur de l’ECP nuirait à la démocratie.

À la suite du verdict de la Cour suprême du 13 janvier contre le PTI, les « puritains » de la démocratie ont décidé de présenter le juge en chef Qazi Faez Isa comme le nouveau méchant anti-démocratie, sans proposer d’arguments significatifs pour le faire.

Isa est une juge pragmatique. Il aime les discours complexes, pour autant qu’ils soient ancrés dans la Constitution et guidés par une logique judiciaire solide. Les avocats du PTI ont déployé plus d’efforts pour essayer d’utiliser l’occasion télévisée pour faire de la démagogie et pour présenter le parti comme une victime de complots, plutôt que pour fournir des arguments bien argumentés.

Pourtant, bien que tout le monde puisse voir ce verdict à la télévision, de nombreux avocats, journalistes et militants ont levé la main et n’ont pu s’empêcher de dénoncer le verdict. C’était comme s’ils s’attendaient à ce que leur juge autrefois préféré fasse preuve de sympathie dans le but d’assurer des « règles du jeu équitables ». C’était vraiment le nœud de leur argument.

Le CJP a un historique louable de longue bataille judiciaire contre certains juges de haut rang et officiers militaires de haut rang qui voulaient l’évincer mais qui ont échoué. Comme je l’ai mentionné dans une chronique précédente intitulée La Lamentation des romantiques politiques, le genre de personnes que j’essaie sincèrement de comprendre ici sont, par nature, des romantiques politiques. Ainsi, ils ont commencé à imaginer le juge Isa comme un messie judiciaire qui monterait sur un cheval blanc et vaincrait les généraux intrusifs.

La juge Isa s’investit énormément dans la délivrance de verdicts qui traduisent le mieux la parole et l’esprit de la Constitution et de la loi du pays. Il n’y avait rien d’antidémocratique dans ce verdict. La défaite du PTI dans ce contexte repose clairement sur certaines erreurs commises par le parti et ses avocats.

Comment diable un juge tel que le juge Isa pouvait-il ignorer les nombreuses lacunes évidentes des « arguments » présentés par les avocats du PTI, et ensuite étendre une certaine sympathie extrajudiciaire au parti « pour le bien de la démocratie » ? L’esprit est ahurissant.

La manière dont les romantiques ont réagi était en grande partie due au sentiment d’être abandonnés par un scénario dans lequel une réalité conceptuelle qu’ils avaient créée se heurtait à une réalité empirique et s’effondrait. Mais cela n’était pas la seule raison. Il ne s’agissait pas non plus uniquement d’une préoccupation intense pour le bien-être de la démocratie pakistanaise. Je suis sûr que chacun d’entre eux est le plus grand amoureux de la démocratie au monde, mais il y avait aussi autre chose en jeu. Laisse-moi expliquer.

Dans un essai de 2008, le sociologue italien Gianpietro Mazzoleni écrivait : « Les valeurs médiatiques et les objectifs économiques favorisent les dirigeants populistes, créant une sorte de complicité entre la presse et ces hommes politiques. » Dans un essai de 2023, la journaliste brésilienne Giulia Sbaraini Fontes affirmait la même chose. Ils n’entendent pas par là les groupes de médias qui soutiennent ouvertement les politiciens populistes, et vice versa, mais ceux qui s’y opposent ouvertement.

Mazzoleni et Fontes estiment que les dirigeants populistes sont souvent hostiles aux médias grand public. Mais les organes de presse, tout comme les entreprises privées, finissent par en bénéficier. Plus un groupe médiatique est attaqué par un populiste, plus il se présente comme un « défenseur de la démocratie » et, par conséquent, plus il se concentre sur l’actualité liée au populiste. Cela aide le groupe à attirer un public plus large.

Par exemple, Fontes a écrit que les journaux brésiliens qui étaient sévèrement critiqués par le politicien populiste Jair Bolsonaro ont vu leur tirage augmenter. Les journaux commencent à se positionner en défenseurs de la démocratie brésilienne. Mais, selon Fontes, pour souligner leur caractère « pro-démocratie », ces journaux ont commencé à se concentrer de plus en plus sur la publication d’informations sur Bolsonaro. Ironiquement, cela a en fait renforcé l’attrait populiste de Bolsonaro et l’a aidé à remporter l’élection présidentielle brésilienne de 2018.

Pour Mazzoleni et Fontes, lorsque des groupes de médias (et des journalistes ou militants individuels) sont attaqués par des populistes, ils mettent en avant ces attaques comme un moyen de se positionner en défenseurs de la démocratie. Cela les aide à attirer un public plus large. Mais plus ils parlent de leur crédibilité démocratique, plus ils doivent parler du populisme. Cela devient un cycle cynique qui profite à la fois aux adversaires, mais pas nécessairement à la démocratie.

Dans une tournure surréaliste, l’effondrement observé le 13 janvier parmi les romantiques était également dû au fait qu’ils s’accrochaient aux traces d’un ancien « oppresseur », Imran Khan, et se créaient une nouvelle « menace » pour la démocratie. Pour maintenir leur crédibilité démocratique, les romantiques avaient besoin d’un nouvel ennemi. L’ancien oppresseur étant désormais en prison, Isa est devenu le nouvel ennemi. Deuxièmement, les vlogs, les chroniques et les publications des indignés sur les réseaux sociaux ont connu une augmentation massive du nombre de téléspectateurs, de lecteurs, de « j’aime » et de republications.

Les puritains de la démocratie ont décidé de présenter le juge Isa comme le nouveau méchant anti-démocratique sans offrir aucun argument significatif au-delà de la demande rhétorique de « règles du jeu équitables » et des habituelles tirades anti-ME. Ils n’ont pas non plus présenté la moindre preuve convaincante pour lier le verdict d’Isa au « plan » diabolique de ME.

Alors que les romantiques pourraient bénéficier d’une augmentation temporaire de leur « popularité » en ligne, cela renforcera encore davantage la notion suivante : une disposition puritaine peut également devenir un stratagème mis en œuvre pour promouvoir ses propres intérêts pas très idéologiques.

Ce n’est pas une idée très honnête de continuer à jouer le rôle de plus saint que toi. La réalité empirique peut très facilement la remettre en question.

Publié dans Dawn, EOS, 28 janvier 2024