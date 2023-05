Selon la plainte, la plate-forme facturait aux investisseurs des «frais exorbitants et non divulgués», un utilisateur étant facturé 51 000 $ en frais récurrents sur 13 mois.

Coin Cafe, une plateforme de trading de crypto-monnaie, a été obligée de rembourser 4,3 millions de dollars à ses utilisateurs après avoir affirmé qu’elle avait facturé des « frais exorbitants et non divulgués » pour la conservation de Bitcoin, ce qui a entraîné l’épuisement complet de certains comptes de leur argent.

Coin Cafe, basé à Brooklyn, a soumis sa demande initiale au Département des services financiers de l’État de New York pour une licence de monnaie virtuelle en juillet 2015, mais elle n’a été acceptée qu’en janvier de cette année.

Il a été autorisé à fonctionner pendant le processus de demande de sept ans et demi, bien qu’il ait été marqué comme mettant les «investisseurs en danger» en raison de son non-respect de l’exigence selon laquelle tous les courtiers de New York s’inscrivent auprès du Bureau du procureur général pour New York.

Le 18 mai, il a été découvert que la bourse facturait aux clients des frais «exorbitants» pour le stockage de Bitcoin sans le leur divulguer correctement. En conséquence, les comptes de certains clients ont été complètement effacés, selon Letitia James, procureure générale de l’État de New York.

James a affirmé dans un communiqué que Coin Cafe avait trompé « des centaines de New-Yorkais » sur des milliers de dollars en prélevant et en augmentant régulièrement « des frais sans en informer correctement les investisseurs ».

Un investisseur new-yorkais a payé plus de 10 000 $ de frais en un seul mois, tandis qu’un autre s’est vu facturer des frais totalisant 51 000 $ sur 13 mois. Il a été observé:

Malgré la publicité de son stockage de portefeuille comme « gratuit » sur son site Web, la société facturait aux investisseurs des frais exorbitants et secrets pour l’utiliser.

Selon l’enquête menée par le Bureau du procureur général (OAG), Coin Cafe a modifié la structure des frais à quatre reprises depuis septembre 2020 sans « informer clairement les investisseurs de l’augmentation ».

Lorsque les investisseurs ont commencé à percevoir des frais d’inactivité en octobre 2022, il s’agissait du « changement de structure de frais le plus drastique » qui ait jamais eu lieu. Il a lu:

« Si un investisseur n’a pas acheté, vendu ou transféré de Bitcoin sur le site Coin Cafe dans les 30 jours, il a facturé aux investisseurs le plus élevé de 7,99% du compte ou 99 $ de Bitcoin par mois. »

En plus de critiquer le «marketing trompeur» impliqué, James a cité le «manque de réglementation efficace» comme cause contributive.

C’est encore une autre illustration de la nécessité d’une réglementation plus stricte du marché du bitcoin, a déclaré James.

Selon un règlement, Coin Cafe doit rembourser tous les frais aux investisseurs aux États-Unis qui demandent un remboursement dans les 12 mois suivants.

Le site doit également informer tous les utilisateurs basés aux États-Unis par e-mail avant le 23 mai s’ils sont éligibles à un remboursement.

Au moment de la publication de cet article, Cointelegraph avait contacté Coin Cafe pour une réaction, mais n’avait pas eu de réponse.

Le poste Coin Cafe remboursera aux investisseurs 4,3 millions de dollars de frais qui ont « anéanti » leurs comptes Bitcoin. est apparu pour la première fois sur BTC Wires.