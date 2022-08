Cohesity embauche le vétéran de VMware Sanjay Poonen en tant que PDG

Cohesity, une startup vendant des logiciels pour sauvegarder les données d’entreprise, a annoncé mardi avoir embauché l’ancien chef d’exploitation de VMware, Sanjay Poonen, pour être son prochain PDG, alors que la société défie des titulaires comme Dell et se dirige vers une éventuelle introduction en bourse.

Poonen a déclaré à CNBC qu’il avait reçu un appel du fondateur de Cohesity, Mohit Aron, lui disant qu’il prévoyait de se retirer en tant que PDG après avoir dirigé l’entreprise pendant neuf ans, mais qu’il voulait rester pour travailler sur la technologie et l’ingénierie. Poonen était en grande partie sur la touche depuis son départ de VMware en 2021 après une course de huit ans.

Il rejoint Cohesity à un moment où la demande de systèmes de sauvegarde modernes explose, car les entreprises font face à une augmentation exponentielle de la taille et de la complexité de leurs données. C’est aussi une période difficile, avec une économie proche d’une récession potentielle et de nombreuses entreprises réduisant leurs dépenses. La cohésion, qui était évalué à 2,5 milliards de dollars dans un tour de financement de 2020, déposé confidentiellement pour une introduction en bourse à la fin de l’année dernière, alors que le marché de la technologie était en pleine déchirure.

L’ambiance a radicalement changé en 2022, et la vente massive du marché a entraîné des multiples beaucoup plus bas pour les fabricants de logiciels, tant privés que publics.

“En tant que nouveau PDG, vous ne voulez pas être dans une situation écumeuse”, a déclaré Poonen. “C’est le moment idéal pour nous rejoindre, car il n’y a que des avantages à l’avenir.”

Il a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier précis pour une vente d’actions pour la société, qui compte plus de 2 100 employés.

“Personne ne connaît l’heure”, a-t-il dit. “Nous surveillons cela attentivement. Tout le monde est dans le même bateau, évaluant quel est le bon moment.”

Sur le marché de Cohesity, Dell, IBM et Veritas sont les principaux opérateurs historiques. Mais il existe également un ensemble d’entreprises émergentes conçues pour l’ère du cloud. En plus de Cohesity, ce groupe comprend Druva et Rubrik.

Poonen a déclaré qu’il souhaitait voir des partenaires cloud tels qu’Amazon Web Services demander à leurs vendeurs de présenter Cohesity à davantage d’organisations. Si les clients souhaitent sauvegarder les données des logiciels Microsoft, SAP ou Salesforce dans des clouds autres qu’Amazon, ils peuvent le faire avec Cohesity, a déclaré Poonen.

“Le profil de cette entreprise n’a pas été au plus haut niveau des médias, car ils n’en savaient pas grand-chose”, a déclaré Poonen. “Le simple fait que je sois ici apporte beaucoup plus de notoriété à cette entreprise.”

Cohesity a attiré des investisseurs de renom tels qu’Amazon, Cisco, Hewlett Packard Enterprise et Sequoia Capital. Quand Amazon a acheté une participation dans Cohesity l’année dernière, a déclaré Poonen, l’approbation est venue d’Andy Jassy, ​​qui a succédé à Jeff Bezos en tant que PDG du géant du commerce électronique et du cloud en juillet 2021.

Pendant le mandat de Poonen chez VMware, il a pris la parole lors des conférences annuelles du fabricant de logiciels de virtualisation et a dirigé les ventes, le marketing et d’autres fonctions. Il a déclaré qu’il visait à ajouter des clients en donnant la priorité au succès des clients et en établissant des relations avec les fournisseurs de cloud et d’autres partenaires, plutôt que de simplement gonfler le budget marketing de l’entreprise.

REGARDEZ: Les entreprises devraient prévoir que les choses iront plus au sud et se préparer au pire, déclare Sanjay Poonen