Cohésion d’équipe? Cet homme de Pune a commandé des hamburgers et des frites pour toute l’équipe pour Rs 71 000

En Inde, s’il y a une chose qui lie les gens, c’est la nourriture. Le rapport annuel sur les tendances de Swiggy, How India Swiggy’D 2022, publié jeudi, a révélé certains des plus grands moments gastronomiques. Le plus intéressant est peut-être l’histoire de cet homme de Pune qui a commandé des hamburgers et des frites à partir de l’application de livraison de nourriture pour toute son équipe. Sa commande a fini par devenir la deuxième plus grosse commande pour la plateforme de livraison de nourriture cette année. Même si vous essayez de découvrir la quantité exacte de nourriture qu’il aurait pu commander pour devenir la deuxième plus grosse commande, sa facture vous laissera certainement choqué. L’homme avait dépensé plus de ₹ 71 000. Parlez de la cohésion d’équipe autour d’une cuisine délicieuse.

Le rapport l’a nommé l’un des clients les plus affamés de l’année. Sa commande n’a été prise en charge que par une commande de Bangalore. L’utilisateur Swiggy de la capitale du Karnataka avait passé une seule commande d’une valeur de plus de 75 000 ₹ pour Diwali.

Le biryani est resté le choix alimentaire le plus populaire en Inde pour la septième fois consécutive. À tel point qu’il a établi un nouveau record avec 2,28 commandes de biryani par seconde. Bien que les Indiens adoptent également avec joie les saveurs des nations étrangères. Les choix les plus populaires parmi les cuisines étrangères se sont avérés être les raviolis de la cuisine italienne et le bibimbap de Corée. L’année a également vu un record de plus de 1 lakh de nouveaux restaurants en partenariat avec Swiggy.

La plate-forme de livraison de nourriture a également partagé qu’à mesure que la peur de la pandémie s’est atténuée, manger à l’extérieur est redevenu un choix populaire. Swiggy Dineout a connu une énorme augmentation de popularité. Les utilisateurs étaient sur le point de trouver et de choisir parmi plus de 10 000 nouveaux restaurants rejoignant la plateforme cette année.

Pour la 4e fois consécutive, la capitale de la nation, Delhi, est en tête des classements pour l’utilisation de Dine Out. Une moyenne de 596 tables par heure ont été réservées. Les clients ont économisé 450 crores ₹ avec cette option.

