Coherent présentera une technologie d’émetteur-récepteur de nouvelle génération pour l’optique cohérente numérique dans des facteurs de forme ultracompacts enfichables pour les systèmes désagrégés à l’ECOC 2023 – La technologie aujourd’hui

Les démonstrations en direct comprendront les éléments suivants :

Moteur optique cohérent 800G basé sur l’IC-TROSA 140 GBaud de Coherent et l’Orion DSP de Marvell

Émetteur-récepteur DCO 400ZR et 400G OpenZR+ QSFP-DD dans le cadre de la vitrine d’interopérabilité multi-fournisseurs de l’OIF

Émetteur-récepteur DCO 100G QSFP28 0 dBm

PITTSBURGH, 02 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Coherent Corp. (NYSE : COHR), un leader des composants et sous-systèmes de communications optiques, a annoncé aujourd’hui qu’il présenterait une technologie d’émetteur-récepteur de nouvelle génération pour les technologies numériques 100G, 400G et 800G. l’optique cohérente (DCO) dans des facteurs de forme ultracompacts enfichables pour les systèmes désagrégés à l’ECOC 2023 à Glasgow, en Écosse, du 2 au 4 octobre, stand n° 406. De telles avancées sont essentielles pour soutenir la croissance des réseaux de communications optiques pilotés par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Moteur optique 140 GBaud/800 Gbps : un sous-ensemble optique émetteur-récepteur cohérent (IC-TROSA) entièrement calibré et intégré avec une interface de contrôle entièrement numérique

La démonstration présentera la liaison optique de 800 Gbit/s alimentée par l’IC-TROSA de 140 Go de Coherent, couplée au DSP Orion de Marvell.

L’IC-TROSA de 140 Gbauds permet une puissance de sortie de 0 dBm sans avoir besoin d’une amplification externe ou de filtres réglables pour atteindre des performances de pointe. L’IC-TROSA offre des niveaux d’intégration inégalés, notamment un laser à ligne étroite, un modulateur IQM, un récepteur, une amplification, un filtrage et des composants électroniques dans un boîtier doré à commande numérique hermétiquement fermé.

L’IC-TROSA contient non seulement tous les composants optiques requis pour prendre en charge un connecteur enfichable de petit format (c’est-à-dire QSFP-DD et OSFP-DD) avec des performances de pointe, mais il y parvient également sans épissage de fibre et à une efficacité énergétique de pointe.

Émetteur-récepteur DCO 400ZR et 400G OpenZR+ QSFP-DD dans le cadre de la vitrine d’interopérabilité multi-fournisseurs de l’OIF

Coherent participera aux démonstrations d’interopérabilité 400ZR/400G OpenZR+ et Common Management Interface Spécification (CMIS) de l’OIF.

Coherent présentera les émetteurs-récepteurs DCO 400ZR et 400G OpenZR+ QSFP-DD dotés d’une intégration photonique avancée au phosphure d’indium (InP) dans un IC-TROSA OIF Type-2 compact.

La démonstration CMIS met en évidence l’engagement de Coherent à simplifier la gestion de ces modules grâce à une interface de gestion commune et adaptable standardisée par l’industrie.

Émetteur-récepteur DCO 100G QSFP28 0 dBm pour réseaux de périphérie et d’agrégation

Coherent présentera une démonstration en direct du premier émetteur-récepteur DCO QSFP28 100G du secteur, offrant une puissance de sortie de 0 dBm et fonctionnant sur plus de 100 km de fibre, tout en atteignant la densité de puissance la plus faible pour prendre en charge les anciens ports QSFP28.

L’émetteur-récepteur est doté du DSP Steelerton® de Coherent, le premier DSP spécialement conçu pour les applications 100ZR qui offre la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie.

Optimisé pour une consommation d’énergie minimale et un facteur de forme compact, ce module associe le Steelerton® DSP à un frontal optique photonique au silicium très efficace et à un laser accordable développé en interne à haut rendement énergétique.

