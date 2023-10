Cohere fait appel à NetSuite pour faire évoluer ses processus métier et répondre à la demande mondiale en IA

Oracle NetSuite a annoncé aujourd’hui que Cohere, la principale plateforme d’IA pour les entreprises, a choisi NetSuite pour soutenir sa mission consistant à permettre aux entreprises de capturer une véritable valeur commerciale grâce à l’IA linguistique. Avec NetSuite, Cohere pourra profiter d’une suite métier intégrée pour améliorer sa productivité, faire évoluer ses activités et répondre à la demande croissante de services génératifs basés sur l’IA pour les organisations du monde entier.

Fondée en 2019, Cohere fournit une technologie d’IA qui aide les entreprises à explorer, générer, rechercher et analyser des informations de manière intuitive et naturelle. Cohere a levé plus de 400 millions de dollars de financement pour l’aider à accélérer son leadership dans le secteur de l’IA et à répondre à la demande croissante des clients. Alors que ses opérations s’étendaient jusqu’à atteindre plus de 200 employés à Toronto, dans la région de la Baie, à New York et à Londres, elle devait mettre à niveau son système financier et devenir moins dépendante des processus manuels. Pour accompagner sa croissance, optimiser ses processus financiers et augmenter sa productivité, Cohere a choisi NetSuite comme nouveau suite de planification des ressources de l’entreprise (ERP).

« Avec la croissance extrêmement rapide de notre activité, NetSuite offre d’énormes avantages en termes d’efficacité par rapport à nos précédents systèmes manuels de reporting financier, qui étaient devenus trop longs et fastidieux », a déclaré Martin Kon, président et COO de Cohere. « L’utilisation régulière de NetSuite aidera également nos équipes produits à identifier les domaines dans lesquels la technologie d’IA de Cohere peut permettre des innovations passionnantes qui rendront le logiciel encore plus utile et facile à utiliser. Nous sommes impatients de travailler avec NetSuite, à la fois en tant que client et partenaire technologique, pour aider ses clients à bénéficier de nouveaux gains de productivité en matière d’IA.

Avec NetSuite, Cohere sera en mesure d’augmenter son efficacité opérationnelle et de prendre des décisions plus éclairées tout en continuant à accroître ses revenus, ses clients et son empreinte au sein de ses employés. NetSuite permettra à Cohere d’intégrer et d’automatiser les flux de travail financiers pour contribuer à améliorer la rapidité et la précision de ses processus de reporting, tout en Constatation des revenus NetSuite permettra à Cohere d’automatiser les processus de gestion des revenus et de clôturer les comptes en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines. Pour rationaliser davantage les processus financiers dans l’ensemble de ses opérations mondiales en expansion, Cohere s’appuiera sur NetSuite OneWorld pour gérer plusieurs devises et filiales avec une conversion de devises en temps réel et une consolidation des rapports financiers, tout en contribuant à garantir la conformité aux exigences comptables, fiscales et autres exigences réglementaires locales.

« En tant qu’organisation à l’avant-garde de la prochaine vague d’innovation en matière d’IA, Cohere a connu une croissance rapide en très peu de temps », a déclaré Evan Goldberg, fondateur et vice-président exécutif d’Oracle NetSuite. « En fournissant une suite commerciale intégrée et évolutive, NetSuite aidera Cohere à rester concentré sur la recherche de pointe tout en continuant à étendre ses opérations à l’échelle mondiale. »

Recevez toutes les dernières mises à jour de SuiteWorld en vous inscrivant à SuiteWorld On Air :netsuitesuiteworld.com/onair. En s’inscrivant, les participants auront accès aux keynotes, aux sessions, aux démos et à la diffusion en direct de NetSuite sur deux jours, NetSuite TV. Découvrez comment les organisations exploitent la puissance de NetSuite pour améliorer leur productivité et stimuler leur croissance.